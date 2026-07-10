En la previa del viaje de Javier Milei a Brasil, la Corte avanzó en la causa de corrupción del partido de Bolsonaro + Agregar ámbito en









La Justicia brasileña definió un bloqueo de bienes de Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal. Faltan menos de tres meses para las elecciones en ese país.

Valdemar Costa Neto junto con Jair Bolsonaro.

Avanza la causa judicial que involucra al partido de Flávio y Jair Bolsonaro, de cara a las elecciones presidenciales del 4 de octubre en Brasil. Este viernes, la Corte Suprema de ese país decidió inhibir por u$s23 millones a la máxima autoridad del Partido Liberal (PL). El mismo día, Javier Milei confirmó su visita al país para reunirse con el expresidente y su hijo.

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La nueva definición de la Justicia brasileña fue bloquear los bienes de Valdemar Costa Neto, sustentada por pesquisas de la Policía Federal que aseguran que existe un esquema de malversación y desvío de fondos públicos, que operó durante la presidencia de Jair Bolsonaro entre 2019 y 2023. El propio expresidente se encuentra cumpliendo un arresto domiciliario -por sus condiciones de salud, aunque el motivo de su condena de 27 años y 3 meses ocurrió por intervenir en el intento de golpe de Estado y conspiración tras las elecciones que determinaron su derrota frente a Lula da Silva.

La medida judicial, rubricada por el juez Flávio Dino, no es menor: Costa Neto es la mano derecha de Jair Bolsonaro y estratega político del partido que actualmente es mayoría en el Congreso brasileño. De hecho, la medida también alcanza al actual presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, quien fue interpelado a presentar documentación sobre transferencias presuntamente amañadas.

El titular del PL rechazó las acusaciones ratificando su inocencia y lamentando la "exposición pública prematura de una investigación que aún está en sus fases preliminares", cuando restan menos de tres meses para las elecciones presidenciales.

Javier Milei junto a Flávio Bolsonaro, senador y posible candidato presidencial en las elecciones 2026. Presidencia Los viajes de Javier Milei por Sudamérica Luego de su ausencia en la última cumbre del Mercosur, Javier Milei intenta fortalecer vínculos con sus pares ideológicos en Sudamérica. Es por eso que agregó dos nuevas paradas en sus viajes previstos a Perú y Colombia."El 25 viajo a Brasil, porque lo ungen como candidato a presidente a Flávio Bolsonaro, y voy a estar en San Pablo. Voy a hacer también un paso por Brasilia a saludar a Jair Bolsonaro", detalló el mandatario nacional, entrevistado este viernes en Now 97.9.

Tras su paso por Brasil, Milei participará de las ceremonias de asunción de dos presidentes sudamericanos recientemente electos, Keiko Fujimo (Perú) y Bernardo de la Espriella (Colombia). Sus viajes están fechados para el 28 de julio a la ciudad de Lima y el 7 de agosto a Bogotá. A su vez, anunció que se reunirá con su par ecuatoriano, Daniel Noboa: "También voy a aprovechar para ir a visitar al presidente de Ecuador, que tenemos unos acuerdos por firmar. Así que te tengo un poco cargada la la agenda". Todos los mandatarios que agendó Milei se referencian con la derecha sudamericana, un núcleo de dirigentes cada vez más sólidos que se complementan con Rodrigo Paz Pereira (Bolivia), Santiago Peña (Paraguay) y José Antonio Kast (Chile).