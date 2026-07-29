Javier Milei aseguró que enfrentó siete intentos de juicio político y acusó a la oposición de "buscar un golpe de Estado"

El Presidente acusó al sector opositor de intentar desestabilizar a su gobierno mediante proyectos legislativos y protestas callejeras. Las declaraciones las realizó en una universidad de Perú, donde recibió un Doctorado Honoris Causa.

El presidente Javier Milei volvió a cargar contra la oposición y sostuvo que durante el último año su gobierno enfrentó un intento de desestabilización política impulsado desde el Congreso .

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Durante una exposición en la Universidad San Martín de Porres , en Perú , el mandatario afirmó que la oposición promovió siete pedidos de juicio político y presentó decenas de iniciativas legislativas con el objetivo de afectar el equilibrio fiscal de su gestión.

En su discurso, Milei aseguró que el oficialismo atravesó un fuerte embate político durante el año pasado: "Nosotros, el año pasado, tuvimos un embate político muy fuerte , donde el Congreso envió 40 leyes destinadas a romper el equilibrio macroeconómico".

"Intentó un golpe de Estado con siete intentos de juicio político y, además, sembraban el terror en las calles", expresó el mandatario en la universidad peruana.

El Presidente vinculó esas acciones con una estrategia para desestabilizar su gobierno y cuestionó el accionar de distintos sectores políticos y económicos.

Milei visitó Perú para la asunción de Keiko Fujimori. Presidente

Durante su intervención, el jefe de Estado sostuvo que los proyectos impulsados por la oposición contaron con el respaldo de otros actores.

Según manifestó, en esa estrategia participaron "empresaurios" prebendarios, medios de comunicación, periodistas corruptos y profesionales a quienes calificó como "sicarios del mal". Posteriormente afirmó: "Trabajaban para que todo volara por los aires".

En otro tramo de su discurso, Milei destacó el desempeño electoral de La Libertad Avanza en los comicios legislativos. "No les fue bien porque la elección la ganamos 41 a 24. Si hubiese sido una presidencial, hubiese implicado ganar en primera vuelta", sostuvo.

En las elecciones legislativas nacionales de 2025, la alianza oficialista obtuvo el 40,7% de los votos, mientras que la principal coalición del peronismo alcanzó el 31,67%.

Los elogios a su hermana Karina Milei

El mandatario también elogió el trabajo de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien volvió a llamar "la pastelera".

Según explicó, fue la responsable del armado territorial de La Libertad Avanza y de la estrategia política frente a los intentos de desestabilización que denunció.

"Eso fue gracias al trabajo de mi hermana, que creó un partido. En la Argentina, crear uno puede demandar entre siete u ocho años, pero ella fundó 24 en seis meses, uno por cada distrito. Y de esos, ganamos en 16. Vaya que sabe hacer cosas la pastelera", afirmó.

Los pedidos de juicio político contra Milei

Si bien el Presidente hizo referencia a siete intentos de juicio político, ninguno de los expedientes avanzó en el Congreso ni obtuvo dictamen.

El primer pedido formal fue presentado en abril de 2024, cuando agrupaciones vinculadas al kirchnerismo denunciaron a Milei por presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y por la posible comisión de distintos delitos.

Entre los argumentos planteados figuraban supuestos casos de instigación a cometer delitos, apología del crimen y abandono de personas.

Posteriormente, el bloque de Unión por la Patria presentó otros pedidos de juicio político. El más reciente fue impulsado por el diputado Juan Marino, luego de que Milei celebrara la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, atribuida por el mandatario argentino a una acción encabezada por Donald Trump.

Por su parte, el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, a través de los diputados Romina Del Plá y Néstor Pitrola, también promovió un pedido de remoción que permanece sin avances parlamentarios.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados tampoco trató ninguno de esos expedientes. Actualmente, la presidencia del cuerpo está a cargo de la diputada Lilia Lemoine, integrante de La Libertad Avanza, quien asumió el cargo con el objetivo de conducir el funcionamiento de la comisión.

Sin embargo, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, ese ámbito parlamentario nunca llegó a operar plenamente debido a las diferencias internas que surgieron tras la fallida postulación de Marcela Pagano para presidirla, una situación que derivó en un conflicto administrativo que todavía no fue resuelto.