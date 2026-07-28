Javier Milei recibió el título de Doctor Honoris Causa de una universidad de Perú + Agregar ámbito en









La Universidad de San Martín de Porres distinguió al Presidente por su defensa de la libertad económica y la modernización del Estado. Antes había participado de la asunción de Keiko Fujimori.

Javier Milei recibió la distinción durante una ceremonia realizada en la Facultad de Derecho.

El presidente Javier Milei recibió este martes el grado de Doctor Honoris Causa de la Universidad de San Martín de Porres, durante una ceremonia realizada en la ciudad de Lima. El reconocimiento fue entregado por las máximas autoridades de la casa de estudios en un acto desarrollado en la Facultad de Derecho.

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Desde la universidad explicaron que la distinción fue otorgada “en mérito a su compromiso con el fortalecimiento de la libertad económica y social, así como con la modernización del Estado”.

La ceremonia formó parte de la agenda que Milei llevó adelante en la capital peruana, adonde viajó junto con el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El mandatario argentino estuvo acompañado por parte de la comitiva oficial que viajó a Perú. Javier Milei participó de la asunción de Keiko Fujimori Antes de recibir el reconocimiento académico, Milei asistió en el Congreso peruano al acto de juramentación y asunción de Keiko Fujimori, con quien también mantuvo una reunión.

Presidencia Fujimori asumió este martes la Presidencia de Perú y se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular para ocupar el cargo. La líder de Fuerza Popular inicia un mandato de cinco años tras imponerse por un estrecho margen en el balotaje de junio, con apenas 0,27 puntos porcentuales de diferencia sobre el candidato progresista Roberto Sánchez. Su llegada al poder marca además el regreso del fujimorismo al Palacio de Gobierno después de más de dos décadas.

La nueva mandataria tendrá como principales desafíos recuperar la estabilidad institucional, enfrentar la inseguridad y reactivar la economía. Su programa contempla un fuerte proceso de desregulación, la eliminación de trámites administrativos y medidas para atraer inversiones y generar empleo formal. En materia de seguridad, anunció iniciativas contra el crimen organizado y la expulsión de migrantes indocumentados que cometan delitos. Fujimori también deberá gobernar con un Congreso fragmentado y sin mayoría propia, por lo que necesitará construir acuerdos con otras fuerzas políticas para avanzar con su agenda. Su gestión estará atravesada además por el peso de su apellido y la profunda división que genera el legado de su padre, Alberto Fujimori. En ese contexto, la presidenta buscó moderar su discurso tras la elección y llamó a la reconciliación nacional, mientras enfrenta el desafío de dejar atrás una década marcada por la inestabilidad política.