El Gobierno salió a contener la tensión con Brasil: "No es intención de Argentina afectar la relación diplomática" + Agregar ámbito en









El vocero presidencial, Adrián Ravier, le bajó el tono a la confrontación entre ambos países, luego de los insultos de Javier Milei en su viaje del fin de semana.

El vocero Adrián Ravier buscó bajar el tono a la confrontación con Brasil. Vocería Presidencial

El Gobierno salió este martes a intentar contener la tensión diplomática con Brasil y aseguró que, pese a las diferencias políticas e ideológicas entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, la Argentina no tiene intención de trasladar esas disputas al vínculo institucional entre ambos países. "No es intención de Argentina afectar la relación diplomática", señalaron desde la Casa Rosada, en un intento por poner un límite a la escalada de cruces que se produjo en los últimos días.

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La posición oficial apunta a separar las diferencias entre los dos mandatarios de la relación histórica entre ambos países. En ese sentido, el vocero Adrián Ravier manifestó en conferencia de prensa que Argentina y Brasil mantienen un vínculo comercial estratégico, son socios principales y comparten el Mercosur, además de una extensa historia de intercambio entre sus sociedades. "Son dos pueblos hermanos que comercian", fue el argumento utilizado para destacar que las diferencias políticas no deberían impactar sobre la relación bilateral.

En el Ejecutivo reconocen que existen fuertes diferencias ideológicas entre Milei y Lula. Mientras el presidente argentino se presenta como uno de los principales referentes internacionales de las ideas de libre mercado, el mandatario brasileño representa una corriente política enfrentada a ese modelo.

Javier Milei visitó Brasil este fin de semana. Presidencia Qué dijo Adrián Ravier sobre el vínculo con Brasil En paralelo, el Gobierno volvió a cuestionar lo que considera una campaña internacional para presentar a la Argentina como un país racista. El planteo surgió a partir de las críticas realizadas desde distintos ámbitos internacionales y apuntó especialmente contra quienes, según la mirada oficial, describen al país sin conocer su historia y su cultura.

"Todo aquel que desde Hollywood, desde España o desde cualquier lugar del mundo hable de la Argentina como un país racista claramente desconoce nuestra historia, nuestra cultura y demás", sostuvo Ravier. En esa línea, reivindicó la tradición argentina de recibir a extranjeros y aseguró que quienes visitan el país suelen destacar el trato recibido, en particular los venezolanos que llegaron durante los últimos años como consecuencia de la crisis política y económica de su país.

"Nosotros tenemos una manera de tratar al extranjero que es, espero, un modelo a seguir", plantearon desde el oficialismo, al tiempo que invitaron a quienes cuestionan al país a conocer de primera mano la realidad argentina. El mercado de apuestas da a Lula como favorito para las elecciones de Brasil en medio de la tensión con Javier Milei El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aparece como el principal favorito para las elecciones presidenciales de 2026, según las proyecciones del mercado de predicciones Polymarket. La plataforma le asigna un 63% de probabilidades de triunfo, mientras que el senador Flávio Bolsonaro se ubica en segundo lugar con 23,8%. Las estimaciones coinciden con las últimas encuestas, que también posicionan al mandatario brasileño por delante de sus competidores. El escenario electoral se desarrolla mientras crece la tensión diplomática entre Brasil y la Argentina por los cruces entre Lula y Javier Milei. En paralelo, el volumen de operaciones vinculadas a los comicios brasileños ya supera los u$s116 millones. El mercado de predicciones también contempla como factores favorables a Lula su condición de presidente en ejercicio, la fragmentación de la oposición de derecha y la posibilidad de buscar un cuarto mandato.