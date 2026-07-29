Juicio por Loan Peña: quiénes son los cuatro testigos que declaran hoy y por qué son claves para saber qué pasó

Entre los declarantes habrá funcionarios, médicos y policías que participaron de las primeras horas de la búsqueda. Sus testimonios buscarán esclarecer el origen de la falsa alarma sobre el hallazgo del niño.

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña retomará este miércoles las audiencias en Corrientes con la declaración de cuatro testigos considerados relevantes para reconstruir lo ocurrido durante las primeras horas posteriores a la desaparición del niño.

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Tras el paso de 23 testigos por el debate, comparecerán el concejal Jorge Daniel Moreira , la directora del Hospital de 9 de Julio , Gabina Pelozo , el sargento Lisandro Alberto Saucedo y el comisario Roque Nicolás Báez .

Uno de los testimonios más esperados será el de Jorge Daniel Moreira , concejal y exintendente de 9 de Julio . Según consta en el expediente, durante la madrugada del 14 de junio de 2024 recibió un audio enviado por el entonces comisario Walter Maciel , uno de los principales acusados en la causa.

" Le acabamos de encontrar, concejal. Le acabamos de encontrar, así que todo bien ", le comunicó Maciel a las 2:10 de la madrugada.

Sin embargo, apenas unos minutos después, Moreira volvió a comunicarse con el jefe policial al advertir que comenzaban a circular versiones que desmentían esa información.

Loan desapareció en junio de 2024. Archivo

"¿Por qué están poniendo algunos que es falsa alarma?", le preguntó. La respuesta de Maciel fue que todo se había tratado de una confusión.

"Una calentura tengo con la familia, chamigo. La familia salió a decir que se le encontró y fuimos todos al lugar y no fue así", respondió el excomisario.

La médica que acudió tras el llamado de emergencia

También declarará Gabina Pelozo, directora del Hospital Juan Romero de 9 de Julio. Según relató durante la investigación, a las 2:13 recibió una llamada en la que le informaban que Loan había sido encontrado y le solicitaban el envío inmediato de una ambulancia.

Al llegar al lugar, la médica se dirigió hacia un móvil policial y un efectivo le comunicó que la noticia era falsa,.

"Había mucha gente y me dirijo hacia la camioneta de la policía y me dice el oficial que estaba ahí que era falsa alarma", declaró durante la instrucción.

El sargento que pidió una ambulancia por orden de Maciel

Otro de los testigos será el sargento Lisandro Alberto Saucedo, integrante de la Policía de Corrientes, quien participó en los primeros operativos de búsqueda.

Durante la investigación explicó que consultó al comisario Walter Maciel sobre la necesidad de solicitar asistencia médica para el menor y que recibió la orden de dirigirse al hospital para gestionar una ambulancia, insumos y personal sanitario.

Según su declaración, al llegar al centro de salud comprobaron que nadie había trasladado al niño y que el hospital desconocía por completo la supuesta aparición de Loan.

"Llamo a mi jefe, comisario Maciel, y le pregunto si iban a necesitar ambulancia porque no sabía si había ni en qué condiciones estaba la criatura. Me dice que vaya al hospital a pedir ambulancia, insumos y personal", declaró.

Además, aseguró que, poco después, comenzó a difundirse la versión de que el niño había sido encontrado, aunque esa información fue rápidamente descartada.

Hay al menos siete acusados en el caso Loan. Archivo

"Se corta la comunicación y a los cinco minutos ingresa la ambulancia al campo, empieza a correrse la voz de que apareció. Pero momentos después informan que era falsa alarma y que se continúe con la búsqueda; no sabemos de dónde salió eso", sostuvo.

El jefe policial que supervisó el operativo

El cuarto testigo citado es Roque Nicolás Báez, comisario y jefe de la Unidad Regional II Goya de la Policía de Corrientes.

De acuerdo con el expediente, participó en la coordinación de los operativos desplegados durante la madrugada del 14 de junio y llegó al lugar para verificar el origen del rumor sobre la supuesta aparición de Loan y supervisar el accionar policial durante esas horas críticas.

Dos policías complicaron a Walter Maciel

La nueva audiencia se realizará un día después de que otros efectivos comprometieran al excomisario Walter Maciel durante el juicio.

El sargento Hugo Daniel Alegre aseguró que el entonces jefe policial "daba las órdenes" durante los rastrillajes y afirmó que fue quien le indicó custodiar el botín de fútbol hallado semienterrado, una prueba que, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, habría sido plantada por Laudelina Peña.

"No sé quién lo encontró", declaró el uniformado, quien agregó que al llegar al lugar ya había tres cadetes resguardando la escena. Por su parte, el suboficial Mariano Hernán Duarte también declaró sobre las primeras tareas de búsqueda.

A ellos se sumó el testimonio de Víctor Fernández, cuñado de Mónica Millapi, quien participó del almuerzo familiar el día de la desaparición. Según relató, su hijo le contó que Loan dijo "me voy con mi papá" mientras los niños jugaban cerca del naranjal.

Quiénes son los acusados en el juicio por Loan Peña

En el juicio son juzgados María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Walter Maciel, Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez, acusados por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina.

Además, otras diez personas permanecen imputadas en una causa paralela por el presunto entorpecimiento de la investigación y otros delitos vinculados al caso.