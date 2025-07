El PJ retoma definiciones y analiza reciclar el traje de candidato de Sergio Massa

El líder del Frente Renovador (FR) Sergio Massa tiene 19 días para decidir si encabezará la lista de diputados nacionales por Fuerza Patria . Aunque todavía no lo confirma, esa opción ya resuena entre distintos sectores del peronismo. El plazo para inscribir candidaturas vence el próximo 17 de agosto y, cerca del dirigente, repiten la misma línea: “Él dice que está para ayudar, como lo viene haciendo hasta acá. A cada uno que le pregunta, le responde que si lo necesitan va a estar. Pero no pelea protagonismo ”.

Desde el massismo, algunos ya se animan a dar señales más claras. En una entrevista con FM 107.3, Sebastián Galmarini —director del Banco Provincia, dirigente del FR y cuñado del tigrense— afirmó: “Sergio puede ser lo que quiera, es un gran candidato. Creo que Argentina se merece un presidente como él: tiene la experiencia, la formación, el conocimiento y el equilibrio emocional para administrar un país como el nuestro”.

Sin embargo, matizó: “Esa decisión no es individual. Tiene que ver con el posicionamiento del frente de cara no sólo a la elección de octubre. Hace poco dije que no sé si lo quiero a Sergio de diputado. Lo quiero de Presidente. Pero no es el momento de discutir eso. Las encuestas marcan que es uno de los pocos dirigentes que le agregan valor a la marca Fuerza Patria. Quedan algunos días para ordenar el debate y ver qué quieren hacer Sergio y el resto de los actores”.

Otra voz que ya había sugerido públicamente esa posibilidad fue la diputada nacional Cecilia Moreau, referente del Frente Renovador, quien meses atrás expresó: “No sé qué va a hacer, pero sé que va a estar a disposición”, cuando Cristina Kirchner anunció que competiría por la Tercera sección electoral, antes de su condena judicial.

"La fuerza del peronismo"

Hasta el cierre de listas, y en medio de las tensiones entre el kirchnerismo y el Movimiento Derecho al Futuro, Massa buscó mantenerse al margen de las internas. Se posicionó como "mediador y arquitecto de la unidad", según destacaron en su entorno.

“Hace dos años que Sergio pide trabajar para dejar de lado las internas y construir una alternativa potente para enfrentar la crueldad del gobierno de Javier Milei, que le da la espalda a los problemas reales de la gente. Viene acompañando y ayudando sin buscar protagonismo, entendiendo que hoy no importan los egos ni disputar posiciones, sino mejorarle la vida a la gente”, sostuvieron en su mesa chica.

En esa línea, subrayaron que los diez candidatos legislativos que el Frente Renovador ya definió para las distintas secciones bonaerenses tienen “conocimiento técnico, preparación y capacidad para ofrecer soluciones concretas”. Massa, mientras tanto, evita la exposición. Según fuentes del espacio, tiene previsto visitar con bajo perfil a candidatos del FR y mantener encuentros con jóvenes, trabajadores y sectores productivos perjudicados por las políticas del actual Gobierno. “Su idea es acompañar con propuestas, sin que el foco esté puesto en su figura”, explican.

Aunque se mantiene en silencio, Massa publicó el fin de semana un spot en sus redes sociales donde celebra la unidad del peronismo y remarca: “Sumar fuerzas. La fuerza del peronismo”. En la pieza audiovisual se destacan trabajadores agrarios, industriales, de aplicaciones, científicos y pymes, como parte de los sectores que el espacio se propone defender desde Fuerza Patria. “La publicación busca visibilizar a los distintos sectores que están siendo golpeados por el modelo de Milei”, indicaron desde el FR.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SergioMassa/status/1949454746512953553?t=oGDtuD6ATsn77Oe26dMgtA&s=19&partner=&hide_thread=false La fuerza de la unidad. La fuerza del peronismo. pic.twitter.com/dfqsSXSgQL — Sergio Massa (@SergioMassa) July 27, 2025

En simultáneo, los demás sectores de Fuerza Patria avanzan en la campaña territorial. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lidera una intensa agenda de actos de gestión en municipios clave de la provincia: por un lado, en la Tercera sección electoral encabezó inauguraciones y recorridas junto a Verónica Magario y Mariano Cascallares en Almirante Brown y Berazategui, además de participar de actos en Lomas de Zamora y La Matanza junto a referentes de La Cámpora como Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli.

Por otra parte, recorrió distritos de la Quinta sección como Miramar y San Vicente, acompañado por candidatos locales y funcionarios como Gabriel Katopodis, Fernanda Raverta y Andrés "Cuervo" Larroque, en eventos que combinaron inauguraciones de infraestructura sanitaria y educativa con llamados a votar contra las políticas del Gobierno nacional. En paralelo, el kirchnerismo desarrolló por estos días plenarios con Máximo Kirchner, como el de Hurlingham; homenajes a Eva Duarte, con Mariel Fernández, y actividades en defensa de Cristina Kirchner, con audios de aliento a la militancia por enviados por la expresidenta que se reproducen desde su domicilio en Constitución.

Magario, Kicillof, Mendoza En simultáneo, Axel Kicillof avanza con la campaña territorial, con una intensa agenda de actos de gestión.

Fuego cruzado con Grabois

En medio de las versiones sobre su candidatura, Massa sumó una polémica con Juan Grabois, quien anoche ratificó que será candidato a diputado nacional y disparó contra el tigrense. “No podemos permitir que alguien que representa a la derecha del peronismo hegemonice el espacio”, dijo el dirigente social en una entrevista en C5N. Además, aseguró que Massa mide “ocho puntos menos” que él y lo acusó de haberle hecho “daño a Jorge Bergoglio”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1949989346024566996&partner=&hide_thread=false Juan Grabois: "No tenemos un proyecto de país y hasta que no recuperemos un proyecto que sea nacionalista no tenemos destino"



Opiná con #PeligroDeMuerte

En vivo por #C5N y en https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/DvtfW32fDg — C5N (@C5N) July 29, 2025

La respuesta llegó por parte de Galmarini: “Sos mentiroso, delirante e inútil”, escribió en X. Y le recordó que en las PASO de 2023 Massa le ganó cómodamente. “Nunca ganaste ni una sociedad de fomento”, lo chicaneó.

Galmarini también lo acusó de querer dividir al peronismo para beneficiar a Milei y le recordó que muchos de sus votantes en 2023 terminaron eligiendo al libertario en el balotaje. “Quizás ese sea tu principal acuerdo… Seguí participando”, ironizó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SebasGalmarini/status/1949992283404644613&partner=&hide_thread=false Sos mentiroso, delirante e inútil, @JuanGrabois

1.- A @SergioMassa no lo puso nadie, te ganó las elecciones primarias pasadas.

Te acordas? Y fue bastante fácil te recuerdo… nunca ganaste ni una sociedad de fomento.

2.- tus apoderados estuvieron presentes @Fede_FagioliOK… — Sebastian Galmarini (@SebasGalmarini) July 29, 2025

Por su parte, el presidente del FR, Diego Giuliano, sostuvo en diálogo radial: “Ir por afuera es mirarse el ombligo. La unidad es mejor que la división, lo colectivo está por encima de cualquier aspiración individual”. Y cerró con una frase del Papa Francisco que aplica al peronismo: “La unidad prevalece sobre el conflicto”.

La diputada nacional Micaela Morán también cruzó a Grabois por redes sociales: “Micrófono que te ponen, micrófono que usás para pegarle a Sergio. Empezá a sumar fuerzas para defender a los argentinos del gobierno nefasto que tenemos”.

En igual tono, el legislador porteño electo Francisco Caporiccio expresó en redes: "El yoísmo nos llevó a este presente, Juan, y el Papa Francisco nos supo dejar el más claro legado: el tiempo es superior al espacio, la unidad es superior al conflicto, la realidad es más importante que la idea, el todo es superior a la parte" y, sin vueltas, cerró: "Dejémonos de joder".

Mientras el reloj electoral corre, Massa define su rol. Tiene tiempo hasta el 17 de agosto para decidir si da el paso y vuelve a la boleta.