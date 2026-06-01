Irán suspende el diálogo con EEUU tras los ataques de Israel en el Líbano y eleva la tensión en el estrecho de Ormuz

Teherán suspendió las conversaciones indirectas con Washington tras los ataques israelíes en el Líbano y elevó la tensión sobre rutas marítimas estratégicas.

Teherán responsabiliza a Estados Unidos e Israel por el deterioro de las negociaciones y la escalada militar en la región.

Irán suspendió las conversaciones con Estados Unidos y profundizó la crisis diplomática que atraviesa Medio Oriente. La decisión fue comunicada por medios estatales iraníes luego de que Teherán denunciara que las recientes operaciones militares de Israel en el Líbano constituyen una violación de los compromisos asumidos durante las negociaciones para sostener el alto el fuego vigente en la región.

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La medida representa un nuevo obstáculo para los esfuerzos diplomáticos destinados a frenar un conflicto que ya se extiende desde hace tres meses y que generó consecuencias políticas, económicas y militares en varios países.

Según informó la agencia iraní Tasnim, el equipo negociador de la República Islámica decidió interrumpir el intercambio de mensajes con Estados Unidos a través de mediadores internacionales como respuesta a la ofensiva israelí en territorio libanés.

La decisión llega pocos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump , rechazara modificaciones propuestas por Irán a un acuerdo que buscaba extender el alto el fuego y avanzar hacia la reapertura del estrecho de Ormuz.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas.

Antes de que se confirmara la suspensión de las conversaciones, el presidente del Parlamento iraní y uno de los principales referentes de las negociaciones, Mohammad Bagher Ghalibaf, sostuvo que el bloqueo estadounidense sobre puertos iraníes y las operaciones militares israelíes en el Líbano eran "pruebas claras" del incumplimiento de la tregua.

Los ataques en el Líbano elevaron la tensión

La crisis se agravó después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenara nuevos ataques sobre Dahieh, un bastión de Hezbolá ubicado en Beirut.

De acuerdo con información citada por CNN, los planes militares habrían sido coordinados con Estados Unidos. Paralelamente, fuerzas israelíes lograron capturar un castillo estratégico de la época de las Cruzadas en el sur del Líbano, a unos 14,5 kilómetros de la frontera israelí, tras varios días de enfrentamientos.

Para Teherán, estas operaciones representan una ruptura de los compromisos asumidos en el marco de las negociaciones regionales.

libano (1) La suspensión de las conversaciones llega en medio de nuevos enfrentamientos en el Líbano y ataques cruzados en Medio Oriente.

La amenaza sobre Ormuz y Bab el Mandeb

La agencia Tasnim aseguró además que Irán y el denominado Frente de Resistencia, integrado por aliados chiíes en Yemen, Líbano e Irak, diseñaron un plan para bloquear completamente el estrecho de Ormuz y abrir nuevos frentes de presión contra Israel y sus aliados.

El informe también menciona la posibilidad de activar acciones en el estrecho de Bab el Mandeb, un corredor marítimo estratégico situado frente a las costas de Yemen y considerado una de las principales vías de acceso al canal de Suez.

Los analistas observan con preocupación estos movimientos debido al impacto que podrían tener sobre el comercio internacional y el transporte energético mundial.

Cruces militares y advertencias iraníes

Durante el fin de semana, el Comando Central de Estados Unidos informó que realizó lo que definió como "ataques de autodefensa" contra infraestructura militar iraní.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó haber atacado una base aérea estadounidense que, según sostuvo, había sido utilizada para lanzar una operación contra una torre de telecomunicaciones.

La advertencia más contundente llegó de parte del canciller iraní, Abás Araqchi, quien escribió en la red social X: "Una violación en un frente es una violación del alto el fuego en todos los frentes. Estados Unidos e Israel son responsables de las consecuencias de cualquier violación".

Abbas Araqchi Teherán evalúa nuevas medidas de presión tras denunciar violaciones al alto el fuego vigente.

Un conflicto con impacto global

La guerra iniciada el 28 de febrero continúa generando consecuencias más allá del plano militar. Miles de personas han muerto, principalmente en Irán y el Líbano, mientras que la incertidumbre sobre el futuro del estrecho de Ormuz mantiene bajo presión a los mercados energéticos internacionales.

Desde Teherán insisten en que no retomarán las conversaciones mientras continúen las operaciones israelíes en Gaza y el Líbano y no se produzca una retirada de las zonas ocupadas. La suspensión de los contactos diplomáticos agrega así un nuevo elemento de incertidumbre a una crisis regional que sigue expandiéndose y que amenaza con afectar la estabilidad global.