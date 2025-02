Javier Milei borró todos sus posteos sobre Lali Espósito: cuál es el motivo

Lali

Por qué Javier Milei eliminó todos sus posteos contra Lali Espósito

Uno de los principales rumores respecto a la decisión de Milei, se vincula a que la artista realizó una presentación judicial que impediría que el mandatario pueda mencionarla en sus redes sociales.

Si bien se desconoce si la petición judicial es real, lo cierto es que a la hora de buscar las publicaciones en donde el presidente la llama así no aparece nada, a pesar de que eran cientos de posteos en su contra.

Esteban Trebuqc le pidió disculpas a Lali Espósito

Esteban Trebucq, un entrevistador recurrente de Javier Milei, sorprendió al mostrase arrepentido por haber replicado el apodo despectivo que el presidente utilizó para referirse a Lali Espósito.

En una charla con Fefe Bongiorno y Pepe Ochoa en Bondi, Trebucq cambió su postura y defendió a la cantante.

“En este punto la banco a Lali Espósito porque se la juega. Dicen: ‘No, no me gusta este gobierno’, y está buenísimo. Que después se banquen lo que le digan también el resto de los civiles, por supuesto”, expresó el periodista.

El comunicador también reconoció que se equivocó al utilizar el apodo que Milei le puso a la artista y admitió que le pidió disculpas.

“La descalificación no me gusta. A mí el tema de ‘Lali depósito’ no me gusta. Yo cometí un error y le pedí disculpas porque le pregunté al presidente”, confesó.