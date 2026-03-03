Tucumán, nueva estación del Tour de la Gratitud del presidente Javier Milei Por David Correa + Seguir en









El jefe de Estado expondrá antes de fin de mes en el Foro Económico del NOA y participará de una actividad de neto corte partidario, en la ciudad de Yerba Buena.

Javier Milei y Karina, junto a los diputados tucumanos electos, Soledad Molinuevo y Federico Pelli, en el acto previo a las elecciones de octubre que se hizo en Yerba Buena.

El presidente Javier Milei visitará Tucumán por dos motivos el próximo jueves 19 de marzo. Será el expositor principal de una nueva edición del Foro Económico del NOA (FENOA), que organiza la Fundación Federalismo y Libertad, y realizará un acto en la ciudad de Yerba Buena, como parte del Tour de la Gratitud para agradecer los resultados de las elecciones legislativas nacionales de octubre pasado. En este distrito, sobre cuatro diputados nacionales que se elegían, LLA obtuvo dos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde la Fundación, que en 2024 condecoró a Javier Milei con el Premio Juan Bautista Alberdi, en reconocimiento de "su valiente defensa de la libertad", se confirmó a Ámbito que el jefe de Estado será el principal orador. En el Hotel Hilton Garden Inn Tucumán, también expondrán la senadora nacional Patricia Bullrich, el consultor en opinión pública Jorge Giacobbe, el cofundador y CEO de Globant Martín Migoya y Lisandro Catalán, miembro del Directorio de YPF y presidente de La Libertad Avanza Tucumán. Ante la consulta sobre si está previsto que el gobernador Osvaldo Jaldo sea el encargado de abrir la jornada o también exponga, la sucinta respuesta fue "no, de momento".

premio Javier Milei fue condecorado con el premio Juan Bautista Alberdi por la Fundación Federalismo y Libertad, en diciembre de 2024. En esa misma jornada, en horario a confirmar, aunque sí está firme la actividad, el mandatario junto a Karina Milei, secretaria general de la Presidente, serán las principales figuras de un acto que se realizará en el municipio de Yerba Buena, que está pegado a la capital tucumana, en el marco del Tour de la Gratitud. Se trata de una serie de encuentros con la militancia que realiza LLA, tras los resultados de las últimas elecciones legislativas nacionales de octubre, en las que se impuso el partido del presidente. En los dos últimos comicios nacionales el electorado de Yerba Buena acompañó de manera decisiva a LLA.

En Tucumán, en donde se renovaron cuatro bancas de diputados nacionales, LLA perdió con el peronismo, que obtuvo el 51% de los votos, pero el resultado le alcanzó para sentar en la cámara Baja a dos diputados nacionales: Soledad Molinuevo y Federico Pelli. "Para nosotros es súper importante que el presidente visite la provincia para agradecer a los tucumanos, junto a sus candidatos, el apoyo en las elecciones del año pasado. Siempre es importante ser agradecido en la vida y eso es lo que hace Javier Milei visitando las provincias, en este caso, Tucumán", sostuvo Pelli, en diálogo con este medio.

"Lógicamente, sirve además para potenciar el espacio a nivel local, para cohesionarlo y para validar a las figuras que representan de LLA en Tucumán que, en este caso, es el presidente del partido, el doctor Lisandro Catalán. También, por supuesto, a quienes integramos el partido y somos los que representamos al presidente Milei y al proyecto de la Libertad Avanza", completó.