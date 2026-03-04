Curioso: las ventas de 0km cayeron 6%, pero para el Gobierno fue "el mejor febrero de los últimos 8 años" + Seguir en









Con la baja interanual mencionada y apenas 42.277 unidades registradas, el segundo mes del año expuso la tensión entre el Nación, la DNRPA y el sistema de datos que utilizaba ACARA. Aun así, desde el oficialismo hablaron de un período exitoso.

La disputa por la contabilización de patentamientos en la Argentina sigue en pie Depositphotos

En un escenario económico aún frágil, el Gobierno buscó instalar una señal de recuperación al destacar que en febrero se superaron los 110.000 patentamientos en el mercado automotor.

El número, presentado como el más alto para ese mes en ocho años, generó impacto inmediato. Sin embargo, la cifra no es lo que parece: el total no incluye solo a los autos, sino también a otros rodados, entre ellos las motocicletas, por lo que no refleja exclusivamente el desempeño del mercado de 0km, el principal termómetro de la industria automotriz.

gobierno-autos El número, presentado como el más alto para ese mes en ocho años, generó impacto inmediato. Las ventas de 0km registraron una caída interanual del 6% Cuando se desagregan los números, el panorama cambia. Los patentamientos de autos registraron una caída interanual del 6%, con 42.277 unidades inscriptas.

La información, además, se conoció más tarde de lo habitual debido a la desactivación del Sistema de Información Online del Mercado Automotor Argentino (SIOMAA), tras acusaciones oficiales sobre la comercialización de datos públicos.

La difusión final quedó en manos de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor, que implementó un esquema alternativo para publicar las cifras. En comparación con enero —cuando se habían registrado 66.080 operaciones— la baja mensual alcanza el 37%.

autos La difusión final quedó en manos de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor, que implementó un esquema alternativo para publicar las cifras. El conflicto se desató cuando la DNRPA, dependiente del Ministerio de Justicia, interrumpió el envío de información al SIOMAA, administrado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Durante dos semanas, concesionarias y terminales operaron con datos fragmentados, sin una referencia uniforme del mercado. Desde el oficialismo aseguran que trabajan en una plataforma estatal “más transparente”. Mientras tanto, la industria recuperó parcialmente el acceso a estadísticas oficiales, aunque el debate sobre la centralización y la gestión de la información sigue abierto.