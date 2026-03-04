Javier Milei recibe a Mariano Cúneo Libarona, quien prepara su salida del Gabinete + Seguir en









El Presidente citó al ministro de Justicia a las 10. El encuentro ocurre mientras crecen las versiones sobre un posible recambio en el área y circulan nombres para reemplazarlo.

El presidente Javier Milei recibirá este miércoles a las 10 al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en un encuentro que ocurre en medio de fuertes versiones sobre su posible salida del gabinete.

La reunión aparece en un momento delicado para la cartera de Justicia. En los últimos días crecieron dentro del oficialismo las señales de desgaste político en torno al ministro, mientras en distintos despachos del Gobierno ya comenzaron a circular nombres para un eventual reemplazo.

Noticia en desarrollo.-