Diputados abrió un plan de retiros voluntarios: quiénes pueden pedirlo y hasta cuándo rige

El plan abarca a personal de planta permanente y de planta temporaria. Está activo desde enero y tiene una vigencia de 90 días. Los requisitos y las restricciones que contempla.

La Cámara de Diputados busca reducir el plantel de empleados en el marco del recorte del gasto público que impulsa La Libertad Avanza.

En sintonía con el ajuste que lleva adelante Javier Milei en el Estado nacional, Diputados lanzó un plan de retiros voluntarios para el personal legislativo en medio de la batería de reformas que impulsa el Poder Ejecutivo por la vía parlamentaria. El recorte no afecta solamente a la administración nacional: días atrás CABA abrió un plan similar para empleados de planta permanente .

El ‘Régimen de Retiro Previo a la Jubilación’, instrumentado a través de la resolución 56/25, fue lanzado el 1 de enero 2026 a iniciativa de la presidencia de la Cámara baja, a cargo de Martín Menem. Tiene una vigencia de 90 días , por lo que estará activo hasta finales de mes y no será prorrogado.

El plan abarca a “personal de Planta Permanente y de Planta Temporaria (afectado a estructuras orgánicas aprobadas con una antigüedad mayor a dos años), que hayan cumplido funciones hasta 60 meses; con 30 años de aportes”, y establece los “60 años o más” para los varones y “55 años o más” para las mujeres".

La oferta es la indemnización correspondiente a la remuneración bruta, mensual, normal, habitual y permanente más un “10 por ciento” , a pagar en un plazo de hasta 60 meses. El cupo limitado es de 300 vacantes.

El Régimen de Retiro impulsado por la Cámara de Diputados establece una serie de restricciones. No podrán acceder aquellos que hayan sido sumariados, procesados por delitos o que tengan reclamos administrativos o demandas judiciales o se encuentren en proceso de cesantía por inasistencias injustificadas.

Tampoco está disponible para quienes hayan iniciado el trámite de jubilación ordinaria antes de la entrada en vigencia del presente régimen.

Qué ocurre si el empleado está pronto a jubilarse

En caso de que la persona esté pronta a jubilarse, el plan de retiros de la Cámara de Diputados indica que debe iniciar el trámite jubilatorio "dentro de los 30 días corridos de cumplir la edad jubilatoria para seguir cobrando el incentivo de retiro".

Una vez que se obtiene la jubilación, el trabajador o la trabajadora "seguirá percibiendo la diferencia entre el incentivo del RPJ y la jubilación de ANSES (haber diferencial) por 12 meses más, si es que no se han cubierto los 60 meses mencionados".

RETIROANTICIPADO Diputados

Restricciones para volver al sector público

Con respecto a quienes accedan al retiro voluntario, la Subdirección de Asuntos Previsionales que pertenece a la Dirección General de Recursos Humanos estableció un límite de tiempo para que el trabajador pueda volver a realizar tareas dentro del sector público.

En ese sentido, aclaran que "no podrá ser designado en planta permanente o transitoria", ni tampoco podrá ser incorporado bajo ninguna modalidad de contratación, con o sin relación de dependencia, en el ámbito del Poder Legislativo Nacional, "por el término de CINCO (5) años contados a partir de la notificación del acto administrativo que concede el beneficio".

Además, la incorporación al retiro voluntario implica la renuncia inmediata no solo a la Cámara de Diputados sino también a reclamar la Compensación por Servicios Cumplidos que se abona a los empleados de la administración pública con al menos 20 años de antigüedad.

macri-jorge El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también puso en marcha un esquema de retiros para reducir la planta permanente del Estado porteño. Foto: LN

Retiros voluntarios en CABA

Al igual que Diputados, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un plan de retiros voluntarios en la administración pública porteña que estará enfocado en el personal de planta permanente de la Carrera de Administración Pública. Desde y hasta cuándo estará vigente, quiénes podrán adherirse y cuáles serán los requisitos.

El plan contempla el pago de una compensación no remunerativa que se determinará en base a la remuneración neta, mensual, normal y habitual que perciba el trabajador o trabajadora al momento de su baja.

Podrá solicitarse su adhesión a partir de marzo y hasta el 31 de mayo de 2026, aunque podría prorrogarse en caso de que lo disponga la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas.