La imagen de Diego Santilli, según las encuestas: mejor que Manuel Adorni, pero condicionado por la crisis política en el Gobierno

Un informe de Zentrix Consultora analiza el escenario que enfrenta el nuevo Jefe de Gabinete. El reemplazo de Adorni, el sesgo socioeconómico de sus apoyos y las agendas económicas contrapuestas que deberá arbitrar.

El tablero político nacional tuvo acción durante el fin de semana, entre la renuncia de Manuel Adorni y la confirmación de Diego Santilli en su reemplazo en la Jefatura presentó su renuncia y el domingoterminó de reconfigurarse con la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete. El exvicejefe de Gobierno porteño y referente del PRO asume la coordinación de ministros en un punto de inflexión para la gestión de La Libertad Avanza. Un exhaustivo informe técnico del Monitor de Opinión Pública , elaborado por Zentrix Consultora , revela detalladamente cuál es el capital político con el que arranca el funcionario y la profundidad de los desafíos económicos y sociales que deberá administrar.

El primer dato que destaca el informe es el balance general de su imagen. Santilli inicia su gestión con una imagen negativa del 50,6% (compuesta por un 38,3% de "muy mala" y un 12,3% de "mala") frente a un 36,7% de imagen positiva (17,2% "muy buena" y 19,5% "buena"). Si bien el saldo neto es deficitario, en la botonera de la Casa Rosada el número se lee con alivio: representa una mejora sustancial respecto a su predecesor, Manuel Adorni, quien se despidió del cargo con un desgastante 73,6% de rechazo popular.

A pesar de su histórica procedencia del PRO —un espacio que teóricamente pretendía aportarle un perfil más dialoguista y transversal a la gestión—, los datos muestran que Santilli quedó completamente absorbido por la dinámica de la polarización dura de La Libertad Avanza. Su nivel de aceptación depende casi linealmente de la filiación política: entre quienes votaron a Milei en el balotaje de 2023, su imagen positiva es del 65,4%, trepando al 80,5% si se toma el electorado oficialista de las legislativas de 2025. En la otra vereda, el rechazo es granítico: el 90,6% de los votantes de Sergio Massa y el 80,3% de los votantes opositores de 2025 lo evalúan de forma negativa.

Alerta en el bastión: el fuerte rechazo en la Ciudad de Buenos Aires

Quizás uno de los datos políticos más llamativos y preocupantes para el armado de Santilli es el comportamiento de su propio territorio de origen. En la Ciudad de Buenos Aires, la cuna del PRO y el distrito que lo proyectó a la política nacional, su imagen negativa escala al 59,3%. Este fuerte retroceso en el territorio porteño marca el costo político de la fusión de agendas y evidencia el desgaste de las figuras tradicionales del espacio en el área metropolitana. En contraposición, el interior del país ("Resto del País") se presenta como su geografía más benévola, donde la imagen positiva sube al 40,8% y la negativa se reduce al 45,1%.

La brecha social: fuerte respaldo en las clases altas y desplome en los sectores bajos

El informe de Zentrix expone con crudeza que el nivel socioeconómico (NSE) es la variable que más fractura la percepción sobre el nuevo Jefe de Gabinete. Santilli consolida un sólido apoyo en la pirámide ABC1: registra un 50,5% de imagen positiva en los sectores altos y un 47,9% en los estratos medios. Sin embargo, sufre un fuerte desplome en la base de la pirámide: en los sectores bajos, la imagen negativa se dispara al 62,8%, mientras que la positiva se reduce a apenas un 25,4%. Es el indicador de rechazo más alto de todo el estudio.

El factor demográfico: el desafío de sintonizar con los jóvenes

El perfil del simpatizante de Santilli denota un sesgo etario muy marcado. El funcionario encuentra su mayor resistencia en la juventud: entre los menores de 40 años (el segmento de 18 a 39), su imagen positiva cae al 26,1% frente a un 50,2% de negativa. A medida que aumenta la edad de los encuestados, los números mejoran paulatinamente, alcanzando su pico de aceptación relativa entre los mayores de 60 años, donde la imagen positiva toca el 41,1%. Por otro lado, la encuesta refleja una ligera ventaja de aprobación entre los varones (39% positiva) respecto a las mujeres (34%).

Agendas contrapuestas: el rompecabezas de las demandas sociales

El verdadero reto de gestión para Santilli no consistirá únicamente en mejorar su nivel de simpatía, sino en arbitrar las demandas de dos países con preocupaciones totalmente divergentes. Para el electorado que apoya al Gobierno (LLA), la principal preocupación de la agenda hoy son las deudas (53,2%), seguidas por la corrupción (46,7%) e incertidumbre económica (35,5%). En cambio, para el universo opositor, las prioridades se invierten drásticamente: la incertidumbre económica pasa al frente con un 59,4%, seguida de cerca por la erosión de los ingresos y el salario (52,6%). La corrupción aparece en el tercer puesto (51,6%), configurándose como el único y débil puente de coincidencia discursiva entre ambos sectores.

La realidad del bolsillo: la asimetría del poder adquisitivo según el voto

Finalmente, el monitor social pone números a la dura realidad del bolsillo y la brecha del poder adquisitivo. Mientras que en el microclima electoral oficialista el 52,5% de los votantes manifiesta llegar como máximo al día 20 del mes con sus ingresos corrientes, en el universo opositor esa situación de asfixia financiera trepa al 73%. La percepción sobre la carrera de los precios también muestra un abismo: para el 25,8% de los votantes de LLA el salario logra ganarle a la inflación, una percepción que es prácticamente nula (apenas el 0,9%) en el arco de los votantes opositores. Es este escenario económico de fragilidad y demandas cruzadas el que Santilli deberá timonear desde su nuevo despacho en la Casa Rosada.

Sin embargo, distintos estudios muestran que la polémica dejó secuelas que exceden el plano administrativo. Una encuesta nacional de Zuban Córdoba realizada entre el 30 de marzo y el 1 de abril sobre 1.200 casos ya mostraba una situación delicada para el funcionario. Según ese relevamiento, Adorni registraba una imagen negativa del 66% frente a una positiva del 21,5%, uno de los diferenciales más desfavorables dentro del oficialismo.

Manuel Adorni presentó su declaración jurada: qué dicen las encuestas

El mismo estudio reflejó además que el conocimiento del caso era elevado. Siete de cada diez consultados afirmaron haber escuchado bastante o al menos algo sobre las denuncias vinculadas al funcionario, mientras que apenas un 5,8% aseguró no conocer el tema.

La demanda social de explicaciones también apareció con claridad. El 77,9% de los encuestados consideró que Adorni debía explicar públicamente cómo financia sus viajes, mientras que el 70,4% sostuvo que debería renunciar a su cargo. Más aún, el 70,2% interpretó que la defensa oficial respondió a una estrategia para tapar o dilatar la discusión y no a una respuesta transparente.

A ese escenario se sumó ahora un estudio de conversación digital elaborado por Reputación Digital, que analizó las menciones realizadas entre el 3 y el 6 de junio, en la antesala de la presentación de la declaración jurada rectificativa. El informe detectó que el 82,1% de las menciones clasificadas fueron negativas y apenas el 6,8% positivas.

La conversación digital sobre el caso Manuel Adorni.

La investigación también encontró que la emoción predominante en la conversación fue la ira, presente en casi ocho de cada diez publicaciones analizadas, mientras que las expresiones de descrédito superaron por 16 a 1 a las manifestaciones de defensa del funcionario.

Para el oficialismo, uno de los datos más sensibles es que el episodio dejó de circunscribirse a la figura de Adorni. El informe detectó que una porción significativa de las menciones también involucraba a Javier Milei, evidenciando un potencial traslado del costo político hacia el Presidente.

La magnitud del fenómeno también quedó reflejada en la actividad digital. Según mediciones de la consultora Ad Hoc, el 11 de junio las menciones sobre Adorni superaron las 319 mil, alcanzando el mayor volumen de conversación desde que integra el Gobierno. Incluso fue mencionado 2,3 veces más que el propio Milei durante esa jornada, un dato inusual para una administración cuya comunicación suele estar fuertemente concentrada en la figura presidencial.

En la misma línea, un monitoreo digital realizado entre el 10 y el 11 de junio por Enter Comunicación, registró que el volumen de menciones sobre el jefe de Gabinete se disparó tras sus explicaciones públicas sobre el origen de sus ahorros y alcanzó más de 323.000 referencias en apenas 24 horas, el pico más alto desde que integra el Gobierno.

El relevamiento detectó además un predominio abrumador de comentarios negativos, que representaron más de tres cuartas partes de las publicaciones analizadas. Las críticas se concentraron en la contradicción entre el discurso oficial sobre la formalidad económica y el reconocimiento de haber mantenido ahorros fuera del sistema, mientras que el cuestionamiento se extendió incluso a sectores afines al oficialismo.

El fenómeno llamó la atención dentro de la Casa Rosada porque superó incluso el pico de menciones registrado en marzo, durante la polémica por sus declaraciones sobre "deslomarse". Esta vez, el foco no estuvo puesto en una frase o una discusión política coyuntural, sino en cuestionamientos vinculados a la credibilidad y la transparencia de un funcionario cuya principal herramienta de gestión es precisamente la comunicación.

Con la declaración jurada ya presentada, el Gobierno apuesta a que la polémica comience a perder intensidad. Sin embargo, los números muestran que el desafío no pasa únicamente por cerrar el expediente administrativo. El interrogante ahora es si la explicación oficial logrará revertir una percepción negativa que, según encuestas y monitoreos digitales, ya se encontraba consolidada antes de que Adorni decidiera hablar.