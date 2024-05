Javier Milei cede ante la "casta" sin margen del FMI

Javier Milei no le pudo doblar el brazo a la "casta" y prepara cambos en el gabinete. Desconfianza de los Gobernadores.

Pero en el Senado, donde los Gobernadores tiene mas peso en las votaciones, tampoco hubo avances. El trámite de la Ley Ómnibus resultó aún más complicado que en Diputados y el plexo normativo esta a punto de ser desguazado. A tal punto que Milei dejo trascender que podría no salir el proyecto. Sin Pacto de Mayo , los gobernadores se quedan sin garantías para un nuevo esquema de distribución de recursos y miran a Misiones. Hugo Passalacqua, uno de los mas "dialoguistas" y sostén de la Ley bases en Diputados, está aislado, sin recursos de Nación y con la provincia al borde del estallido social.

Por estas horas, en Olivos se debate qué perfil debería tener el nuevo ministro del Interior en caso de que Francos logre un up grade a la jefatura de gabinete. Eduardo "Lule" Menem es una opción para seguir con la linea dialoguista. Es que Milei no tiene margen para volver a romper con los Gobernadores y el Congreso si quiere exhibir sostenibilidad política en el marco de la negociación con el FMI para recibir fondos frescos que le permitan levantar el cepo. No es por amor a la casta sino por necesidad de dólares.