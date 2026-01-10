Javier Milei celebró el pago de los vencimientos de deuda y apuntó contra los que "agitaron el fantasma del default"

El Presidente destacó la maniobra y apuntó contra economistas y periodistas especializados. Al respecto, agregó que "erraron otra vez".

El presidente Javier Milei destacó el pago de los vencimientos de deuda por u$s4.300 millones que se mantenían con bonistas privados, realizada este viernes con los depósitos del Tesoro , el ingreso por la venta de represas y el REPO. En esa línea, criticó a los que "agitaron el fantasma del default", en referencia a periodistas y economistas.

Los depósitos del Tesoro en el Banco Central (BCRA) se ubicaban en u$s1.963 millones, según los últimos datos disponibles. Buena parte de los mismos se engrosaron con la vuelta a los mercados internacionales de deuda a fines de 2025, cuando el Ministerio de Economía captó cerca de u$s1.000 millones por la colocación de títulos bajo ley local .

En su cuenta de X, el Presidente celebró la noticia y compartió una intervención pública del economista español Juan Ramón Rallo, quien descartó que el Gobierno haya tomado nueva deuda para pagarles a los bonistas y explicó cómo fue la operatoria.

En este segmento @juanrallo deja en evidencia el nivel de ignorancia de una gran parte de los "economistas" profesionales y muy especialmente de los "periodistas" que escriben sobre la economía. Desde mediados de 2025 agitaron el fantasma del default. Erraron otra vez. Fin. https://t.co/Z9MLEl7uFU

“El gobierno de Javier Milei está refinanciando su deuda actual, no tomando nueva deuda”, comenzó su exposición Rallo y explicó: “Sencillamente, no puede estar tomando nueva deuda porque tiene superávit, gasta menos que sus ingresos”.

Por último, indicó que “es lo que hacen todos los países serios, por más que sea raro en la Argentina que vive defaulteando”.

El mandatario compartió ese recorte e ironizó sobre los comentarios de “gran parte de los economistas profesionales” e hizo una mención a los periodistas especializados en la materia: “Desde mediados de 2025 agitaron el fantasma del default. Erraron otra vez. Fin”.

El Gobierno pagó este viernes el primer vencimiento de u$s4.300 millones en concepto de bonos Globales y Bonares. Se trató del primer gran desafío del año, que se afrontó con depósitos del Tesoro, el ingreso por la venta de represas y el REPO.

Además de los depósitos del Tesoro en el BCRA por u$s1.963 millones, recientemente ingresaron otros u$s707 millones por la venta de las represas del Comahue.

Posteriormente, la autoridad monetaria acordó un pase pasivo (REPO) con seis entidades financieras internacionales, por u$s3.000 millones, a un plazo de 372 días, con lo cual el Gobierno completó de esta manera el pago del pasivo.

El Central pagará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que implica un costo financiero cercano al 7,4% anual.