Javier Milei afirmó que América Latina "despertó de la pesadilla del socialismo del siglo XXI"

En una entrevista, el Presidente se refirió al escenario político regional tras la captura de Nicolás Maduro, confirmó que avanza en la articulación de un grupo de países afines y defendió la política exterior y el programa económico de su Gobierno.

El mandatario argentino habló sobre la situación en Venezuela, las alianzas regionales en discusión y la estrategia económica de su gestión.

El presidente Javier Milei sostuvo que América Latina atraviesa un punto de inflexión político e ideológico y afirmó que “ pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI ”, al tiempo que confirmó que trabaja en la conformación de un bloque regional de países alineados con las ideas de la libertad.

El mandatario cuestionó con dureza a los gobiernos de izquierda de la región y aseguró que “ la gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero, mentiroso, engañoso, para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población ”, en una entrevista con CNN en Español.

En ese marco, Milei confirmó que ya existen conversaciones con al menos diez países para avanzar en una articulación política regional. “ No tenga dudas, estoy trabajando activamente por eso ”, afirmó, y explicó que la iniciativa aún no tiene nombre formal y que su diseño está a cargo del canciller Gerardo Werthein. El Presidente adelantó que el primer encuentro podría concretarse durante el primer trimestre de 2026.

Uno de los ejes centrales de la entrevista, que fue grabada previo a la detención de Nicolás Maduro por parte de EEUU, fue la situación en Venezuela . Milei volvió a calificar al gobierno Maduro como una dictadura y trazó un paralelismo histórico: “ El régimen de Maduro es a América Latina hoy, lo que fue Cuba, el castrismo en los 70 ”.

Consultado sobre la posibilidad de una acción militar impulsada por Estados Unidos, el Presidente fue categórico. “ Absolutamente. No lo llamaría invasión, lo llamaría liberación ”, respondió. En esa línea, sostuvo que el socialismo del siglo XXI intenta consolidarse por la vía democrática, pero termina derivando en regímenes autoritarios.

Milei afirmó que Maduro “es un dictador y está vinculado al narcotráfico” y aseguró que el régimen venezolano “ha contaminado el continente con espías, con actos subversivos y que han trabajado en contra de gobiernos con signos distintos al socialismo del siglo XXI”.

Ante la consulta sobre el rol que podría jugar la Argentina en una eventual ofensiva internacional, el Presidente no puso límites: “El que me requieran”, respondió, y agregó: “Estoy dispuesto a ayudar, estoy dispuesto a dar la batalla por la libertad en todo el mundo”. No obstante, aclaró que hasta el momento no recibió ningún pedido formal.

Distancia con Brasil y críticas a Petro

En el plano regional, Milei marcó distancia con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y descartó un diálogo político con él sobre la crisis venezolana. “No tengo nada que hablar con Lula sobre este tema”, sostuvo, y desestimó la vía diplomática propuesta por el gobierno brasileño. “La solución de los aliados del socialismo del siglo XXI es que no paguen los costos por las aberraciones que hicieron”, afirmó.

También apuntó contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de que difundiera videos falsos sobre supuestos saqueos en Buenos Aires. “Eso lo muestra de cuerpo entero, que es un mentiroso”, sentenció.

Respecto de Brasil, Milei reconoció su preferencia personal por un eventual regreso del bolsonarismo al poder, aunque aclaró que se trata de una decisión de los votantes brasileños. En cualquier escenario, sostuvo que las relaciones comerciales deben mantenerse: “Uno puede pensar distinto y puede seguir comercializando; el comercio beneficia a todos”.

Estados Unidos, China e Israel

En materia de política exterior, el Presidente reafirmó la alianza estratégica con Estados Unidos e Israel, aunque aclaró que eso no implica romper vínculos comerciales con China. “Tenemos una muy buena relación comercial con China” y “China es un gran socio comercial”, sostuvo, al confirmar que planea viajar al país asiático en 2026.

Milei diferenció con claridad el plano económico del geopolítico: “Eso no está vinculado a lo comercial, está vinculado a lo geopolítico, que es una música distinta”, explicó. En ese sentido, afirmó que la Argentina es aliada de Estados Unidos e Israel en términos estratégicos.

Inflación, pobreza y consumo

En el tramo económico de la entrevista, Milei defendió con énfasis el programa de ajuste fiscal de su gestión, al que calificó como “el más grande de la historia”. Aseguró que el déficit del Tesoro se eliminó en el primer mes de gobierno y el del Banco Central en seis meses.

Sobre los indicadores sociales, sostuvo que la inflación pasó de niveles anuales superiores al 200% a una trayectoria descendente y que la pobreza cayó al 27,5%. “Cerca de 13 o 14 millones de argentinos salieron de la pobreza”, afirmó.

Ante las críticas por la caída del consumo, Milei rechazó la idea de una desconexión entre la macro y la microeconomía. “La macroeconomía es la suma de la microeconomía. Es decir, no existe esa dicotomía”, afirmó, y atribuyó parte de la percepción negativa a encuestas “prefabricadas para generar un relato electoral”. Como ejemplo, señaló el crecimiento del comercio electrónico frente a la caída en supermercados y shoppings.

Reformas y agenda 2026

De cara a 2026, el Presidente ratificó su compromiso con un profundo programa de reformas estructurales. “Estoy fuertemente comprometido con hacer de Argentina la economía más libre del mundo”, afirmó, y sostuvo que su gobierno ya implementó 13.000 reformas en dos años.

Entre las prioridades legislativas mencionó la reforma tributaria, la modernización laboral, el endurecimiento del Código Penal y el avance de la agenda desregulatoria. “Crecer, bajar la pobreza y terminar la inflación”, enumeró Milei al sintetizar sus objetivos para el próximo año.