Javier Milei cerró su paso por Madrid con un nuevo encuentro con Isabel Díaz Ayuso + Agregar ámbito en









El mandatario argentino mantuvo por segunda vez en poco más de dos semanas una reunión con la titular de la Comunidad de Madrid, luego de participar de la cita regional, donde también coincidió con Pedro Sánchez en un saludo protocolar ante el rey Felipe VI.

Javier Milei vuelve a reunirse con Isabel Díaz Ayuso tras la Cumbre Iberoamericana.

Javier Milei volvió a encontrarse este jueves con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, luego de participar en la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana. Se trató del segundo encuentro entre ambos en poco más de dos semanas y marcó una de las últimas actividades del mandatario argentino en España, antes de emprender el regreso al país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La reunión se produjo después de la intervención de Milei ante los jefes de Estado y de Gobierno que participaron del encuentro internacional. Durante esa actividad, el Presidente también coincidió con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez. Ambos intercambiaron un saludo breve y distante frente al rey Felipe VI, aunque no tenían prevista una reunión bilateral.

El nuevo encuentro con Díaz Ayuso tuvo como antecedente la reunión que mantuvieron el pasado 21 de octubre en Madrid. En aquella oportunidad, ambos conversaron a puertas cerradas durante cerca de dos horas sobre cuestiones vinculadas con la situación política de España y Argentina y distintos temas de actualidad internacional. La dirigente del Partido Popular también había invitado a Milei a participar de la cumbre que se desarrolla esta semana en la capital española.

La agenda del Presidente incluyó además una reunión con Santiago Abascal, titular de Vox y uno de sus principales aliados políticos en Europa. El encuentro se concretó el miércoles por la noche, después de que Milei llegara a Madrid para participar de la cumbre. La reunión permitió que ambos dirigentes volvieran a encontrarse personalmente.

Javier Milei y Santiago Abascal, líder del partido español Vox, compartieron un encuentro en Madrid en el marco de la agenda del mandatario argentino. La actividad con Abascal tuvo lugar en una jornada en la que Milei decidió no asistir a la ceremonia de apertura de la Cumbre Iberoamericana, realizada en el Teatro Real, ni a la cena de gala que ofrecieron los reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio Real.

Cruces entre Milei y Sánchez por sus diferencias ideológicas El vínculo entre Milei y los referentes de la derecha española se desarrolla en paralelo a las diferencias que mantiene con Pedro Sánchez. Durante su anterior visita a Madrid, el Presidente había lanzado fuertes críticas contra el jefe del Gobierno español, a quien calificó de “impresentable dictador” y “corrupto”. Esas declaraciones profundizaron el enfrentamiento político entre ambos gobiernos, que ya había atravesado otros episodios de tensión diplomática. En su discurso ante la Cumbre Iberoamericana, Milei volvió a cuestionar al socialismo y a las corrientes progresistas. “El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía”, sostuvo ante los representantes de los países participantes. También defendió el libre mercado y criticó la intervención estatal en la economía. Desde el Gobierno español rechazaron sus declaraciones y señalaron que “se califican por sí solas”. Más tarde, Sánchez respondió sin mencionar directamente al mandatario argentino: “El insulto no es mi forma de entender la política”. Con la reunión con Díaz Ayuso y su participación en la cumbre, Milei completó su agenda en Madrid. El regreso a la Argentina está previsto para este jueves a bordo del avión presidencial, con una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria.