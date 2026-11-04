El Presidente mantuvo un encuentro con el líder de Vox en medio de las tensiones con Pedro Sánchez. También tiene previsto reunirse con Isabel Díaz Ayuso y participar de la sesión plenaria de jefes de Estado.

Javier Milei se reunió con Santiago Abascal en Madrid antes de la Cumbre Iberoamericana, en medio de tensiones con Pedro Sánchez.

El presidente Javier Milei se reunió este miércoles en Madrid con Santiago Abascal , líder de Vox y uno de sus principales aliados políticos en Europa, en la antesala de la XXX Cumbre Iberoamericana. El encuentro se produjo durante una breve visita a España, marcada por los nuevos cruces con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y por el respaldo del mandatario argentino a la oposición conservadora.

La reunión con Abascal formó parte de la agenda política de Milei en la capital española, donde también tiene previsto encontrarse con Isabel Díaz Ayuso , presidenta de la Comunidad de Madrid y referente del Partido Popular. La agenda oficial, en cambio, no contempla una reunión bilateral con Sánchez ni una audiencia con el rey Felipe VI.

El Presidente arribó a Madrid este miércoles, luego de una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria, para participar de la cumbre regional que reúne a jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos. Su actividad central será la sesión plenaria del jueves, prevista en la Galería de las Colecciones Reales, donde coincidirá con el mandatario español.

El encuentro entre Milei y Abascal se produce dos semanas después de la última visita del mandatario argentino a España , cuando protagonizó un nuevo enfrentamiento verbal con Pedro Sánchez. Durante su exposición en el Foro de la Nueva Economía, el 21 de octubre, Milei calificó al jefe del Gobierno español como “impresentable dictador”, “ladrón” y “corrupto”, y llamó a los españoles a sacar a los socialistas “a patadas” del poder.

El Presidente Javier Milei se reunió en Madrid con el Diputado y Candidato a Presidente, Santiago Abascal. pic.twitter.com/Upyzyks6n4

Sánchez respondió en redes sociales con la frase “Soy zurdo y a mucha honra” , mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores español cuestionó las declaraciones por considerarlas una injerencia en la política interna del país. El episodio volvió a tensar una relación bilateral que ya había atravesado una crisis diplomática en 2024, luego de que Milei calificara de “corrupta” a Begoña Gómez, esposa del mandatario español.

El encuentro entre Milei y Abascal se produce dos semanas después de la última visita del mandatario argentino a España, cuando protagonizó un nuevo enfrentamiento verbal con Pedro Sánchez.

La cercanía entre Milei y Abascal excede los encuentros institucionales. Ambos comparten una afinidad ideológica y mantienen una relación política estrecha, con respaldos mutuos en distintos escenarios internacionales. En la última visita del argentino, incluso, realizaron una videollamada en la que volvieron a cuestionar a Sánchez.

El líder de Vox, por su parte, se encuentra en plena campaña electoral de cara a los comicios anticipados del 29 de noviembre en España, en los que buscará consolidar el espacio de la derecha. Milei ya había expresado públicamente su respaldo a Abascal y a Ayuso, en una nueva muestra de su involucramiento en la política española.

El viaje de Milei, después del revés electoral de Trump

La visita a Madrid también se produce después de la derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término de Estados Unidos, donde los demócratas lograron avanzar sobre el control del Congreso. El resultado representa un revés para Donald Trump, uno de los principales aliados internacionales de Milei, y abre un escenario legislativo más adverso para el mandatario estadounidense.

Aunque el resultado electoral norteamericano no forma parte del eje oficial del viaje, funciona como un elemento de contexto para la agenda internacional del Presidente argentino, que construyó buena parte de su política exterior sobre un alineamiento estrecho con Trump y otros referentes de la derecha global.

En ese marco, Milei mantendrá una agenda acotada en España. Además de la reunión con Abascal y el encuentro previsto con Ayuso, participará el jueves de la sesión plenaria de la Cumbre Iberoamericana. No está prevista una bilateral con Pedro Sánchez, pese a que ambos compartirán el recinto durante la actividad de jefes de Estado y de Gobierno.

El mandatario argentino regresará al país el viernes 6 de noviembre, tras una escala técnica en Canarias. Será su octavo viaje a España desde que asumió la Presidencia, en una visita que combina la participación en una instancia multilateral con una agenda política marcada por sus alianzas y enfrentamientos.