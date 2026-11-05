Cumbre Iberoamericana: Milei y Sánchez se vieron cara a cara por primera vez y se saludaron con frialdad

El breve apretón de manos ocurrió en Madrid, después de meses de enfrentamientos públicos y una disputa diplomática que deterioró la relación entre ambos gobiernos.

Javier Milei y Pedro Sánchez protagonizaron su primer encuentro cara a cara durante la Cumbre Iberoamericana en Madrid.

El presidente argentino Javier Milei y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, protagonizaron este jueves un saludo distante durante la Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid. El intercambio, breve y sin gestos de cercanía, marcó su primer encuentro cara a cara después de meses de enfrentamientos y declaraciones cruzadas.

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La escena ocurrió durante la recepción oficial a los jefes de delegación que participan de la XXX Cumbre Iberoamericana, en la Galería de las Colecciones Reales. Sánchez encabezó el saludo junto al rey Felipe VI y al secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, luego de que el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, recibiera a los asistentes.

Durante el protocolo, Milei estrechó primero la mano de Felipe VI, con quien intercambió sonrisas. Sin embargo, el gesto fue diferente cuando llegó el turno de Sánchez. Ambos mandatarios se saludaron de manera mucho más fría y breve, en un encuentro que dejó en evidencia la distancia política que mantienen.

El saludo entre ambos mandatarios se produjo después de meses de declaraciones cruzadas y tensiones diplomáticas.

El presidente argentino había arribado a Madrid el miércoles, pero no participó de la ceremonia inaugural de la cumbre en el Teatro Real ni de la cena ofrecida por los reyes en el Palacio Real. En cambio, mantuvo una reunión con Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista Vox.

El cara a cara se produjo apenas dos semanas después del último viaje de Milei a España. Durante aquella visita, el mandatario argentino había calificado a Sánchez de "impresentable dictador" en un desayuno informativo, una declaración que volvió a profundizar el conflicto entre ambos gobiernos.

Los gestos de Sánchez antes de la llegada de Milei

La recepción española también estuvo acompañada por mensajes políticos en redes sociales. Antes del encuentro, Sánchez encabezó una campaña con el lema "Soy zurdo y a mucha honra", en alusión a la manera despectiva en la que Milei suele referirse a la izquierda política.

Además, el jefe del Gobierno español publicó una fotografía en la que aparecía escuchando "Fanático" de Lali, que fue compuesta contra el presidente argentino. Los gestos se sumaron a una disputa que acumula varios episodios desde mayo de 2024.

Uno de los primeros cruces ocurrió a comienzos de ese mes, cuando el entonces ministro español de Transportes, Óscar Puente, sugirió que Milei había ingerido sustancias. La Oficina del Presidente argentino respondió con fuertes cuestionamientos contra Sánchez y referencias a las acusaciones de corrupción que involucraban a su esposa, Begoña Gómez.

La disputa entre Argentina y España se profundizó en mayo de 2024, luego de las declaraciones de Milei contra Sánchez y su esposa.

El conflicto que derivó en una ruptura diplomática

La tensión escaló el 19 de mayo de 2024, cuando Milei participó de un acto organizado por Vox en Madrid. Durante su intervención, llamó indirectamente "calaña" a Sánchez y calificó a Begoña Gómez de "corrupta".

Frente a esas declaraciones, el Gobierno español exigió una rectificación pública. Ante la falta de disculpas, decidió llamar a consultas a su embajadora en Buenos Aires y posteriormente resolvió retirarla.

Sánchez sostuvo entonces que Milei no había estado a la altura y defendió la respuesta de su administración al considerar que los dichos del argentino representaban un ataque a las instituciones españolas.

Por su parte, el presidente argentino mantuvo sus cuestionamientos, llamó "cobarde" a Sánchez, comparó su modelo de Gobierno con el del venezolano Nicolás Maduro y reiteró que no tenía intención de disculparse.

El saludo de este jueves representó el primer encuentro presencial entre ambos en medio de una relación bilateral deteriorada por los enfrentamientos políticos y diplomáticos.