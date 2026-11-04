La UBA marchó con velas a Tribunales para exigir que el Gobierno cumpla la ley de financiamiento + Agregar ámbito en









Docentes, nodocentes y estudiantes se movilizaron desde Plaza Houssay hasta el Palacio de Justicia para reclamar la aplicación de la norma y denunciar su incumplimiento.

La Universidad de Buenos Aires marchó junto a docentes, nodocentes y estudiantes hacia Tribunales.

Docentes, nodocentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) marcharon este miércoles desde Plaza Houssay hasta el Palacio de Tribunales, en una nueva protesta contra el Gobierno de Javier Milei por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización, denominada “Marcha de las Velas”, reclamó la aplicación urgente de la norma, que cuenta con respaldo legislativo y judicial.

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La convocatoria estuvo encabezada por las representaciones gremiales ADUBA, APUBA y FUBA, que reunieron a integrantes de los distintos claustros universitarios en una movilización hacia el edificio de la Justicia, en el centro porteño. Los participantes denunciaron que el Ejecutivo nacional lleva más de un año sin aplicar la ley, pese a las instancias legislativas y judiciales que respaldan su cumplimiento.

Exigen al Gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. De la marcha también participaron autoridades de la Universidad y representantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA), en una demostración de unidad de distintos sectores de la comunidad académica frente al conflicto presupuestario. La movilización culminó frente al Palacio de Justicia, donde los manifestantes realizaron una actividad pública y dejaron encendidas sus velas.

Una clase pública de Derecho Constitucional frente al Palacio de Justicia Al llegar a Tribunales, los participantes realizaron una clase pública de Derecho Constitucional, a cargo del profesor Christian Cao y del abogado constitucionalista Pablo Luis Manilli. La actividad buscó poner en discusión el cumplimiento de la ley y el rol de las instituciones frente al conflicto entre el Gobierno y las universidades.

Realizaron una clase pública de Derecho Constitucional y encendieron velas frente al Palacio de Justicia. La protesta concluyó con el canto del Himno Nacional Argentino y el encendido de velas frente al Palacio de Justicia, como símbolo del reclamo por el financiamiento universitario y la aplicación de la normativa vigente.

La Marcha de las Velas se sumó así a las distintas acciones impulsadas por la comunidad universitaria para exigir que el Ejecutivo cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de la disputa por los recursos destinados a las universidades públicas.