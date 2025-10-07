Deportivo Español desvinculó a su abogado por participar del show musical de Javier Milei







Fernando Mezzina fue el tecladista de "La banda presidencial" y tocó en el escenario del Movistar Arena con la camiseta del equipo.

El club Deportivo Español anunció a través de sus redes sociales que desvinculó al abogado Fernando Mezzina tras su participación como pianista en el show musical que protagonizó este lunes el presidente Javier Milei en el Movistar Arena. El letrado estuvo arriba del escenario con la camiseta del equipo de Parque Avellaneda y desde la institución señalaron que esta decisión va en contra de su ideal de "apolitización".

Ante la repercusión que generó en redes sociales la imagen del abogado del club con la camiseta durante el acto de presentación del libro "La construcción del milagro", resolvieron "de común acuerdo" que deje "la representación legal ante el club".

"Desde el Club Deportivo Español tenemos el compromiso de hacer cumplir las premisas basadas en los ideales fundacionales de nuestra institución, siendo uno de ellos la apolitización de nuestro club, donde respetar la diversidad de pensamientos basado en la democracia es un principio innegociable", comenzaron desde la institución en el texto difundido en Instagram.

Por ello, explicaron que negaron "rotundamente" la vinculación de los "colores, escudo y buen nombre, al acto político del día de ayer" y remarcaron: "Creemos fehacientemente en los criterios basados en la libertad de expresión, de pensamiento y de culto, pero afirmamos que NO nos representa ideológicamente de manera alguna ver imágenes de las últimas horas donde el abogado de la institución luce la camiseta de nuestro club en dicho acto político".

El show musical de Javier Milei en el Movistar Arena El Presidente encabezó este lunes un show musical junto a su banda, "La banda presidencial", integrada por Mezzina, los diputados Lilia Lemoine y Alberto Benegas Lyinch y su hermano, Joaquín Benegas Lying, candidato a senador nacional de La Libertad Avanza por Entre Ríos, entre otros. Durante la presentación cantaron Demoliendo hoteles de Charly García, Rock del gato de los Ratones Paranónicos, Blues del equipaje de La Mississipi, No me arrepiento de este amor (versión de Attaque 77), Dame el fuego de tu amor de Sandro, la canción tradicional judía Hava Nagila y Libre de Nino Bravo.