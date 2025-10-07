The Guardian destrozó a Javier Milei por "hacerse pasar por estrella de rock mientras la economía se desploma"

El diario británico analizó la presentación de Javier Milei en el Movistar Arena y la calificó como “una puesta en escena más cercana al espectáculo que a la política”.

El diario británico The Guardian publicó una dura crítica contra Javier Milei por su extenso show en el Movistar Arena , previo a la presentación de su libro La Construcción del Milagro. Con el título “ Quemando la casa: Milei se hace pasar por estrella de rock mientras la economía argentina se desploma ”, el medio apuntó contra el mandatario.

En su nota publicada este martes, el medio británico de centroizquierda analizó la actuación del presidente en medio de una crisis política y económica profunda , donde “ su promesa de llevar a Argentina a una nueva era de prosperidad naufraga entre conflictos económicos, escándalos internos y creciente descontento social ”.

El artículo toma su título de la canción Burning Down the House de Talking Heads , y sostiene que Milei “ juega a ser una estrella de rock mientras la economía argentina colapsa ”.

Según The Guardian, el evento fue “ una puesta en escena más cercana al espectáculo que a la política ”, desarrollada en un contexto de ajustes que golpean a jubilados y hospitales , junto con una fuerte caída del peso .

La crónica también señala que el show reflejó el momento político del mandatario: “ un presidente que llegó prometiendo una revolución económica y moral, y que hoy enfrenta derrotas electorales, escándalos de corrupción y pérdida de apoyo ”. Entre ellos, se menciona el caso que involucra a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

Varios analistas citados por The Guardian coincidieron en que el modelo libertario atraviesa una etapa de debilitamiento. Facundo Nejamkis, director de Opina Argentina, interpretó el acto como un intento de “revitalizar un mito agotado”, mientras que la politóloga Paola Zuban, codirectora de Zuban Córdoba, describió a Milei como “un presidente en decadencia económica, política y social”.

Javier Milei presentó su libro y, en tono electoral, aseguró: "Estamos a mitad de camino, terminemos de cruzar el río"

Una vez que finalizó la presentación musical, Milei continuó con el acto con la presentación de su libro La Construcción del Milagro junto al vocero presidencial Manuel Adorni. "Voy a tener que escribir más libros para tener más de esto", dijo agradeciendo la presencia de 15.000 personas en el Movistar Arena.

El Presidente enfocó este tramo del acto en su gestión, destacó los logros económicos, e instó a votar a su espacio en las elecciones del 26 de octubre. "Estamos a mitad de camino, terminemos de cruzar el río", enfatizó y agregó que "la salida es la libertad". A su vez, reconoció que “hubo que mejorar el músculo político” porque “no alcanza con la gestión”.

"Si algo no van a cambiar de este gobierno es la vocación reformista. Porque la libertad avanza o la Argentina retrocede", concluyó Milei.

Javier Milei sigue adelante con la campaña electoral tras la baja de José Luis Espert

La idea del Gobierno es que el mandatario pueda inyectar energía al armado de La Libertad Avanza (LLA) en varios distritos, buscando un revulsivo tras el reciente escándalo que involucró a José Luis Espert, y que derivó en que baje su candidatura.

Fuentes de la campaña nacional confirmaron que el plan es que Milei visite la mayor cantidad de lugares posibles en esta corta "ventana de tiempo". Por lo que esta semana, el libertario visitaría cinco provincias, antes de un nuevo viaje a Estados Unidos.