Javier Milei: "El imperdonable error de la canciller Mondino le costó el puesto en 30 minutos"

Javier Milei le cantó a Yuyito González temas de Elvis Presley y Nino Bravo

El Presidente Javier Milei le brindó una entrevista a su pareja Yuyito González que se transmitió por una señal de cable. En el programa habló de su relación con la música y terminó entonando dos canciones: "Libre", de Nino Bravo, y "Let it be me", de Elvis Presley.