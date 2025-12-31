La dura carta de Zulemita Menem contra el Gordo Dan por vincular al islam con el terrorismo

La hija del expresidente cruzó a uno de los principales referentes libertarios en las redes sociales. Le remarcó que en el entorno de Javier Milei hay funcionarios que profesan el islam y también le recordó un pasado en común.

Zulemita Menem , hija del fallecido expresidente Carlos Menem, quizá el argentino más reivindicado por el presidente Javier Milei y el mundo libertario, salió al cruce de una de las principales espadas del Gobierno en el ecosistema de las redes sociales, Daniel Parisini, conocido como “El Gordo Dan” , por sus dichos sobre el islam y el terrorismo.

La disputa comenzó cuando el conductor de La Misa planteó que el islam es un “sistema de creencias basado en un libro que avala golpear mujeres y lapidarlas a piedrazos, matar a personas por su orientación sexual, casarse con nenas de seis años o matar a todos aquellos que no sean musulmanes o que hayan dejado de serlo llamándolos infieles". También dijo que “nunca aparecen los individuos musulmanes a condenar (como individuos) los atentados terroristas cometidos en nombre de su dios”.

“La conclusión lógica a la que uno llega es que lo que no funciona no es la conducta individual de cada terrorista, golpeador, violador, pedófilo o asesino per se, sino el completo sistema de creencias en su totalidad y desde el principio, siendo absolutamente legítima la generalización. Su religión es liberticida, asesina y pedófila desde su concepción , desde que fue escrita, siendo absolutamente incompatible con los valores morales de Occidente", refirió el Gordo Dan.

El problema, Alejandro, es que cuando el sistema de creencias de toda una sociedad está basado en un libro que avala golpear mujeres y lapidarlas a piedrazos (como explica acá el Imán según lo que dicta la ley sharia), matar a personas por su orientación sexual, casarse con nenas… pic.twitter.com/e6BF13D2Q2

Y fue más allá: “El presidente Milei no hizo un milagro económico con nuestro país para que lo tiremos a la basura en dos días dejando a entrar a una cultura invasora que le rinde culto a la muerte”.

En una carta pública, Zulemita no se guardó palabra por decir y cargó contra el tuitero, que responde al estratega Santiago Caputo y conduce el programa ultraoficialista La Misa, a quien le recordó que en el entorno más cercano Milei y a su hermana, Karina, hay personas con “raíces musulmanas” y que algunos de ellos profesan el islam.

La alusión fue a los miembros de su familia que integran la administración libertaria, entre ellos Eduardo “Lule” Menem en el Poder Ejecutivo y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, pero también Sharif Menem, ladero de Martín, contratado en el Congreso y jefe de la juventud de La Libertad Avanza (LLA).

Zulemita comenzó la misiva en un tono cordial y respetuoso con un “estimado Daniel”. En primer lugar, le recordó que se conocen “desde hace muchos años”, cuando él y el diputado provincial libertario Agustín Romo comenzaban a involucrarse en política.

Nos conocemos desde hace muchos años, desde aquellos inicios en Twitter, cuando vos y Agustín Romo @agustinromm comenzaban a involucrarse en el apasionante mundo de la política, y yo colaboré acercándolos a dirigentes y espacios. Recuerdo incluso… https://t.co/aeHLbW028g — zulema menem (@zulemitamenem) December 31, 2025

“Yo colaboré acercándolos a dirigentes y espacios. Recuerdo incluso que, en ese clima de confianza, los apoyé cuando estamparon remeras con frases de Menem como ‘no los voy a defraudar’, ‘hasta la estratósfera’ o ‘1 peso, 1 dólar”, le dijo y acotó: “Todo eso forma parte de una historia compartida, que merece ser recordada con honestidad y respeto".

La hija del expresidente continuó: “Desde lo más profundo de mi corazón, y como firme defensora de la libertad, valores que me inculcó mi padre, siento la necesidad de decirlo con claridad y serenidad: confundir al islam con el terrorismo es un error grave y doloroso para quienes profesamos esta fe y rechazamos toda forma de violencia, provenga de donde provenga. Nunca es sano confundir conceptos, y mucho menos cuando se trata de espiritualidad y valores. Hablo como argentina y musulmana“.

Luego recordó “el horror vivido recientemente en Sidney”, en el que un padre y un hijo -con posibles vínculos con el Estado Islámico- atentaron contra una comunidad judía durante el evento “Janucá junto al Mar”, organizado por Jabad de Bondi, hecho que dejó un saldo de 15 personas muertas. “Nos duele a todos los que creemos en Dios y respetamos la vida”, dijo.

También remarcó que “no es un dato menor, especialmente para quienes atacan injustamente a nuestra religión, que la persona que evitó que la tragedia fuera aún mayor sea de fe islámica y haya actuado como lo hace un verdadero musulmán: defendiendo la vida”. La referencia fue para Ahmed al Ahmed.

“Ese gesto fue reconocido públicamente por el presidente Donald Trump, de Estados Unidos, como un acto heroico", planteó la hija de Menem respecto del hombre que se abalanzó contra uno de los atacantes en el tiroteo de Bondi Beach, en Australia, para detener su accionar.

“Del mismo modo, tras los atentados del 11 de septiembre, el entonces presidente de los Estados Unidos visitó una mezquita para reunirse con líderes musulmanes y reafirmar algo fundamental: que no se estaba en guerra contra el islam, sino contra el terrorismo”, prosiguió Menem.

Luego le remarcó a Parisini que “muchos argentinos” profesan la fe islámica, trabajan y dan trabajo, conviven con respeto, cumplen con asistir a los pobres y a los huérfanos, aportan a la sociedad y creen en la convivencia. La propia Zulemita Menem se incluyó dentro de ese grupo.

“Merecemos el mismo respeto hacia nuestra fe que el que brindamos a los demás. Ayer me dolió ver cómo se filmaba a una mujer musulmana recibiendo comentarios y palabras terribles simplemente por llevar una abaya, mientras caminaba por su barrio. Y me pregunto con honestidad: ¿qué debería suceder cuando vemos a una mujer vestida con muy poca ropa, a una mujer judía que por su fe viste de manera recatada o a una monja profesando su religión? La respuesta debería ser siempre la misma: RESPETO", escribió Zulemita y añadió: “Eso es lo que hacemos los musulmanes de bien: RESPETAMOS”.

Por último se refirió al entorno presidencial. “Vale recordar que personas que hoy acompañan al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei en el proceso de transformación de la Argentina tienen raíces musulmanas, y que algunos de ellos profesan el islam", enfatizó Zulemita sobre “Lule” Menem, asesor de Karina, y Martín Menem, quien también cargó contra Parisini por vincular al islam con el terrorismo.

“Esto habla, una vez más, de diversidad, convivencia y compromiso con valores que trascienden cualquier religión. Con esa misma serenidad quiero recordarte algo esencial: ‘La humildad, el trato respetuoso y la igualdad ante Dios son pilares fundamentales del islam’. La fe no divide. Confundirla con el terrorismo, sí", cerró.