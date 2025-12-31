El fin de año de Javier Milei: noche en la Quinta de Olivos y mensajes en las redes sociales + Seguir en









El jefe de Estado pasará la noche vieja en la residencia oficial. Sin embargo, se desconoce si estará acompañado por invitados.

Archivo. Milei recibirá el nuevo año en la Quinta de Olivos. HuffPost

Como el resto de los argentinos, el presidente Javier Milei se prepara para las celebraciones de fin de año. En este escenario, el libertario pasará la jornada en la residencia de Olivos, aunque se desconoce si recibirá invitaciones o estará solo.

Más allá de la cena para recibir el 2026, el Presidente se mostró activo en redes sociales, donde compartió mensajes desde temprano, en alusión al comienzo del nuevo año.

El fin de año de Javier Milei Javier Milei despedirá el año en la residencia de Olivos. Sin embargo, desde el entorno presidencial evitaron dar precisiones sobre si el mandatario recibirá invitados para la llegada de 2026 o si pasará la noche sin compañía.

La elección de Olivos no es una excepción en la agenda personal del jefe de Estado. Durante la última Navidad, Milei también permaneció en la residencia oficial y aprovechó la fecha para difundir un mensaje político, en el que anticipó una profundización del rumbo adoptado por su administración. En ese marco, prometió “muchas más reformas” para esta nueva etapa de gobierno y afirmó: “Vamos a ir hasta el hueso hasta hacer de la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente”.

Quinta de Olivos 2 La Quinta de Olivos, el lugar elegido por Milei para recibir el Año Nuevo. FPD En paralelo, este miércoles el Gobierno dispuso asueto para el personal de la Administración Pública Nacional, con el objetivo de facilitar los traslados y la organización de los festejos de fin de año. En ese contexto, el Presidente inició la jornada con una intensa actividad en redes sociales, donde celebró el balance de su gestión y destacó los niveles de ocupación turística previstos para la costa argentina en el cierre de 2025.

Como parte de esos mensajes, Milei recurrió a ilustraciones del personaje Gaturro, creado por el humorista Nik, para saludar a sus seguidores por el “último día del año” y desearles un 2026 “de diez”. También utilizó sus cuentas para respaldar la decisión del canciller Pablo Quirno de trasladar e iniciar acciones sumariales contra el cónsul argentino en Siria, Alejandro Calloni, luego de que este avalara con un “me gusta” una publicación vinculada a un ataque contra Israel. image Uno de los tantos mensajes compartidos por el Presidente en sus redes sociales. El Presidente, además, compartió imágenes generadas con Inteligencia Artificial (IA) en las que aparece junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y reposteó un video difundido por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, con un balance de la gestión cultural durante 2025. Dentro del Gabinete, en cambio, los ministros cuentan con enero como ventana disponible para tomarse algunos días de descanso, aunque no todos harán uso de ese período. Febrero aparece en la agenda oficial como un mes de alta actividad política, con la reanudación de las sesiones extraordinarias en el Congreso y la continuidad del tratamiento de la reforma laboral.

Temas Javier Milei