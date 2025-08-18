PRO-LLA: Diego Santilli, Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro se reunieron con Sebastián Pareja para activar campaña







Tras pasar por Casa Rosada a la mañana, los candidatos del PRO que integran la alianza con La Libertad Avanza se dieron cita en la sede de Capital Federal con intendentes en la previa al acto de este martes con el Presidente en Junín.

Los candidatos del PRO dentro de La Libertad Avanza se reúnen hoy a partir de las 17 en el local partidario de la calle Balcarce en San Telmo. NA

Con Mauricio Macri ya afuera de la mesa de conducción de la campaña, los candidatos del PRO que forman parte de la alianza electoral con La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires se reunieron esta tarde con intendentes del partido amarillo para afinar la estrategia de cara a las legislativas nacionales del 26 de octubre. Del encuentro también participó Sebastián Pareja, armador libertario.

Convocados por el titular del partido en territorio bonaerense, Cristian Ritondo, y por la intendenta de Vicente López y vicepresidenta del PRO a nivel nacional, Soledad Martínez, los candidatos a diputados nacionales Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro, y Florencia De Sensi, junto al postulante a legislador provincial por la quinta sección e intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, se plegaron hoy en el local partidario del barrio porteño de San Telmo al lema "kirchnerismo nunca más" que LLA impuso como estrategia comunicacional para polarizar con el peronismo de Axel Kicillof.

“Hablamos sobre qué es lo que estábamos haciendo y cómo estamos trabajando para terminar con el kirchnerismo, esa es la clave de lo que queremos todos, como bien planteó el Presidente varias veces”, explicó Santilli a la salida, en tanto que Montenegro afirmó que se planteó como objetivo “tener una posición muy clara de defensa al que quiere laburar y hacer las cosas bien” y “mostrar a qué se le tiene que poner un punto el 7 de septiembre”, en referencia al kirchnerismo.

Diego Santilli en Casa Rosada Ritondo y Santilli habían estado por la mañana en Casa Rosada donde se reunieron con Santiago Caputo y el titular de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, también candidato a diputado nacional y brazo político de Karina Milei en ese distrito. El macrismo entregó desde la marca electoral hasta el color de la boleta a LLA en una especie de rendición incondicional de Mauricio Macri ante los hermanos Milei, un fenómeno que se replicó también en el cierre de listas en la Ciudad de Buenos Aires.

Este martes, los candidatos del PRO dentro de la alianza LLA iban a escoltar a Javier Milei en el acto que el Presidente tenía previsto encabezar en Junín, cuarta sección electoral donde la tercera vía electoral que representa "Somos Buenos Aires", el conglomerado electoral que lidera el peronista Julio Zamora (Tigre) sumó al intendente macrista de Junín Pablo Petrecca quien podría restarle votos a la alianza de los libertarios de cara a la elección local bonaerense del 7 de septiembre. Sin embargo, por cuestiones climáticas optaron por reprogramar el mitin.

"La Oficina del Presidente informa que, a partir del reporte recibido por parte de Casa Militar con información proporcionada por la Oficina Meteorológica del Aeropuerto Jorge Newbery, el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, ha tenido que reprogramar por cuestiones de seguridad la actividad que tenía prevista para mañana en el partido de Junín, Provincia de Buenos Aires", informó el Gobierno. Acto con Javier Milei En Junín se iba a llevar a cabo el primer acto de campaña con Javier Milei luego del cierre de listas. La situación climática que se espera para las próximas horas obligó a dejar en pausa el acto. En la agenda electoral también está previstas presencias en Lomas de Zamora, Moreno y San Nicolás, plazas electorales son estratégicas para impulsar a LLA en la la primera, tercera y cuarta sección electoral. El sometimiento de Karina Milei a Mauricio Macri fue tal que no solo lo obligó a diluir su partido en el frente La Libertad Avanza sino que además lo forzó a apoyar la candidatura de Patricia Bullrich a primera senadora nacional por la Ciudad, su exjefa de partido, excandidata presidencial de Juntos y eventual verdugo del PRO en la carrera por la jefatura de gobierno de 2027.