Jorge Taiana tildó a Javier Milei de "mentiroso" y aseguró que su gobierno es una "estafa electoral"







El candidato de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires llamó a continuar militando y confió en que "hay posibilidades de tener una Argentina más justa”.

Jorge Taiana comenzó su campaña a diputado.

El primer candidato a diputado de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, comenzó su campaña con fuertes críticas contra el presidente Javier Milei, a quien tildó de "mentiroso" y acusó de "despreciar la democracia". A su vez, señaló que en 2023 la gente lo votó "con la esperanza de un gran cambio" aunque advirtió que fue una "estafa electoral".

Sobre este punto, el exministro de Defensa apuntó en diálogo con C5N que Milei durante su campaña presidencial "dijo que iba a hacer un ajuste sobre la casta pero que no iba a afectar a los trabajadores ni a los jubilados". De todas formas, lanzó: "Eso fue mentira y confesó su verdad cuando dijo que era un topo que iba destruir al Estado y se dedicó a quitarle a los que menos tienen para darle a los que más tiene. Es falsificación de lo que dijo que iba a ser”.

Jorge Taiana confió en que "hay posibilidades de tener una Argentina más justa” De cara a los próximos comicios legislativos, el candidato peronista remarcó que "hay posibilidades de tener una Argentina más justa”. Para cumplir con este objetivo, consideró que es necesario "parar esta destrucción del trabajo, este ataque a la industria, a su empresariado, a los trabajadores, a los jubilados".

"A los jubilados le pegan todas las semanas por razones pedagógicas, para enseñarle al resto de la sociedad que el que protesta cobra. Quieren crear miedo. Usan mucha violencia verbal”, criticó.

Si bien Taiana confió en que el peronismo ganará las próximas elecciones, llamó a la militancia y a la dirigencia a acercarse al hombre de a pie, escucharlo, saber sus quejas y sus enojos, darle respuestas, movilizar y persuadir. El objetivo es lograr mayor participación: "La gente no cree que el voto le transforme la realidad”.

Por otro lado, el candidato habló de la situación judicial de la expresidenta Cristina Kirchner y sostuvo "su proscripción es una cosa que no podemos aceptar porque se degrada la democracia y nuestros vínculos entre el Poder Judicial y el Ejecutivo". Finalmente, cerró la entrevista convocando a ponerle un freno a la administración de Javier Milei: “Está destruyendo la industria, hambrea a los trabajadores, empobrece a los jubilados. No es bueno que siga indefinidamente. Hay que ponerle un freno en las urnas para demostrarle que no pueden hacer lo que quieren”.