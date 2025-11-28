Javier Milei se sumó a Donald Trump y pidió el voto para Tito Asfura en las elecciones de Honduras + Seguir en









El mandatario argentino afirmó que el empresario de la construcción es el que mejor representa la oposición "a los tiranos de izquierda que destruyeron Honduras". Más temprano, el estadounidense repitió la estrategia que utilizó en la antesala de las elecciones argentinas al condicionar el apoyo de EEUU a la victoria del candidato conservador.

Nasry "Tito" Asfura competirá por la presidencia de Honduras el próximo domingo.

El presidente Javier Milei se sumó al respaldo público de Donald Trump a Nasry "Tito" Asfura y pidió por el voto al candidato conservador que competirá en las elecciones presidenciales de Honduras del próximo domingo. "Es quien mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda que destruyeron el país", afirmó.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El 30 de noviembre, más de seis millones de hondureños estarán habilitados para acudir a las urnas para definir quién sucederá a la actual jefa de Estado, Xiomara Castro. En la previa, tres de los cinco candidatos se ubican como los más representativos de la voluntad popular: la representante del partido gobernante, Rixi Moncada; el exalcalde de Tegucigalpa, Asfura, del Partido Nacional y el presentador de televisión Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Ante la paridad que muestran las encuestas, referentes de la derecha global, encolumnados detrás del mandatario estadounidense, salieron a pedir el voto para el empresario del sector de la construcción. "La única forma de que la libertad siga avanzando en el continente es con una derrota contundente del narcosocialismo que tiene de rehén a Honduras desde el 2022", expresó Milei esta tarde.

En ese sentido, no dudó en señalar su preferencia electoral. "Mi apoyo total para Tito Asfura que es el candidato que mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda que destruyeron Honduras. Tal como planteamos esta semana en la OEA, seguimos muy de cerca el proceso electoral en Honduras para que se respete la voluntad popular y la libertad en la región", cerró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1994532416061370658?t=NWQvcVNu3zDfTgBo-ReNkQ&s=08&partner=&hide_thread=false La única forma de que la libertad siga avanzando en el continente es con una derrota contundente del narcosocialismo que tiene de rehén a Honduras desde el 2022.



Mi apoyo total para Tito Asfura que es el candidato que mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda que… — Javier Milei (@JMilei) November 28, 2025 Donald Trump repite la estrategia: condicionó el apoyo de EEUU a la victoria de Tito Asfura El apoyo público del presidente argentino acompaña al respaldo que Trump expresó en los últimos días desde Estados Unidos hacia Asfura. Recientemente, el magnate republicano aseguró que la democracia "está en tela de juicio" en las próximas elecciones de Honduras el 30 de noviembre y aprovechó para vincularlo con Venezuela. "¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela?", se preguntó y acotó: "Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional“.

Luego hizo un repaso del historial del empresario y lo comparó con sus contendientes. “Tito fue el exitoso alcalde de Tegucigalpa, donde llevó agua potable a millones de personas y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras. Su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice que su ídolo es Fidel Castro. Normalmente, la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a Tito Asfura, pero los comunistas intentan engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla“, amplió Trump. Respecto del postulante del Partido Liberal, a quien la Casa Blanca no respalda, dijo que “no es amigo de la libertad” sino que es un “casi comunista" que "ayudó a Xiomara Castro presentándose como su vicepresidente". "Ganó y ayudó a Castro a ganar. Luego renunció y ahora finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura”, criticó. En una seguidilla de mensajes, Trump repitió la estrategia que utilizó en la antesala de las elecciones argentinas. “Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño", afirmó. "Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a cualquier país, sin importar cuál sea”.