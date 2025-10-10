El Premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado, líder opositora del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela

La líder opositora fue destacada por su lucha por los derechos de los habitantes y la democracia. Destacaron su lucha "frente al autoritarismo en constante expansión en Venezuela".

Machado fue destacada por su lucha por los derechos de los habitantes y la democracia.

La política, y excandidata presidencial por Venezuela , María Corina Machado , recibió este viernes el Premio Nobel de la Paz 2025. Dicha condecoración para la líder de la oposición al régimen de Nicolás Maduro se debe a su lucha por los derechos de los habitantes del país y por la democracia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La premiación fue anunciada por la Academia de Noruega, y en la cuenta de X (ex Twitter) oficial del galardón destacaron que Machado "ha liderado la lucha por la democracia frente al autoritarismo en constante expansión en Venezuela".

En 2010, sigue el texto en detalle, fue elegida para la Asamblea Nacional, "obteniendo un número récord de votos" y entre los logros más actuales destacaron su liderazgo en el partido opositor Vente Venezuela a la par de la fundación de la alianza Soy Venezuela en 2017.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdmundoGU/status/1976580798401646928&partner=&hide_thread=false ¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya, Venezuela será… pic.twitter.com/jpmrUEujtL — Edmundo González (@EdmundoGU) October 10, 2025

La reacción de Corina Machado: "Estoy en shock"

“¿Qué es esta vaina? Estoy en shock”, fue la primera reacción de Machado tras ganar el Premio según un video enviado por su equipo de prensa a la agencia de noticias AFP.

Su par, González Urrutia, compartió en X un video hablando por teléfono con ella a quien se escucha inmensamente conmovida por el reconocimiento.

"Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia", destacó Urrutia. "¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya, Venezuela será libre!", finalizó su saludo.