El Consejo Nacional del PJ se reúne para definir una "estrategia común" frente a las reformas del Gobierno







Los dirigentes del Partido Justicialista se reunirán este martes para empezar a trabajar en busca de consensos dentro del espacio.

El Partido Justicialista se reunirá en busca de una "estrategia común".

Después de una dura derrota en las elecciones legislativas del 26 de octubre, el peronismo empieza a reorganizarse para definir una "estrategia común" ante las reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei. Este martes, los dirigentes del espacio se reunirán en la sede del Partido Justicialista para empezar a trabajar en busca de acuerdos.

El Consejo Nacional del PJ se reunirá con sus diferentes secretarías e "invitados especiales" en Matheu 130, anticiparon desde el partido dirigido por la expresidenta Cristina Kirchner.

En particular, el objetivo de este primer encuentro será organizarse de cara al debate por el proyecto de Presupuesto 2026 y las reformas laboral, impositiva y tributaria. En tanto, el miércoles, el titular del bloque peronista en el Senado, José Mayans, encabezará otra reunión del PJ.

El Gobierno avanza con reuniones con mandatarios para lograr la aprobación del Presupuesto 2026 Esta cumbre se llevará a cabo mientras el gobierno de Javier Milei avanza con reuniones clave con gobernadores provinciales para lograr la aprobación de los proyectos centrales que busca impulsar durante la segunda mitad de su mandato.

De estas citas fueron excluidos los peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Por su parte, el flamante ministro de Interior, Diego Santilli, ya recibió a Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y a Alberto Weretilneck (Neuquén). El objetivo central del nuevo funcionario es lograr el respaldo de los mandatarios y poder aprobar el proyecto de Presupuesto 2026, que se debatirá en el Congreso durante las sesiones extraordinarias. A partir de esta iniciativa, el Gobierno busca mantener su plan de priorizar el equilibrio fiscal. También apuntan a avanzar con las reformas laboral, penal y tributaria.