Cristina Kirchner vinculó la nueva restricción a sus visitas a sus criticas a Javier Milei

El nuevo régimen impuesto establece que los encuentros deberán ser de máximo dos horas y no podrán asistir más de tres personas.

La expresidenta se había reunido con 9 economistas. Mundo2

La titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Kirchner, criticó este miércoles la decisión de la Justicia de restringir las visitas a su casa de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, y la vinculó a sus criticas al modelo económico del presidente Javier Milei.

"No es la foto… es la Economía estúpido", empezó su posteó Cristina Kirchner. La foto a la que hizo referencia es de una reunión que tuvo con un grupo de economistas del PJ, que ella misma difundió en sus redes sociales. Para ella la decisión de la Justicia no se debería a la reunión en sí, ya que tuvo muchas, sino a las criticas que allí se hicieron a las políticas de Milei que "no deja de destruir empresas y puestos de trabajo".

Luego de la reunión con los economistas, una serie de periodistas y comunicadores lanzaron varias criticas hacia el Tribunal que la autorizó. "¿Cuál es el problema? ¿Los economistas no estaban autorizados? Sí, claro que estaban autorizados. No recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal", aclaró Cristina.

El bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque. ¿El motivo? Una foto mía, en San José 1111, junto a nueve jóvenes economistas que, en representación de más de 80 profesionales, me presentaron consideraciones y propuestas sobre un… pic.twitter.com/taPtEeJAjU — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 19, 2025 "Lo que molestó de verdad al bestiario mediático, a sus patrones económicos y al Gobierno de Milei… es que hablamos de un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI en una Argentina que, desde el 10 de diciembre del 2023 a la fecha y bajo el gobierno y las políticas de Milei, no deja de destruir empresas y puestos de trabajo", aseguró la expresidenta.

La Justicia dispuso nuevas restricciones al régimen de visitas de Cristina Kirchner La Justicia endureció el régimen de visitas de la expresidenta, Cristina Kirchner, quien cumple actualmente prisión domiciliaria en un departamento en San José 1111, luego de ser condenada por la Causa Vialidad. Entre las nuevas limitaciones, se dispuso que la dirigente peronista solo podrá recibir 2 visitas a la semana - con límite de 2 horas de duración - y un máximo de 3 personas al mismo tiempo.

La decisión fue tomada por el juez del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini. La medida llega luego de que la expresidenta recibiera a 9 economistas en simultáneo el pasado lunes. Según el documento judicial, se mantendrán las autorizaciones para las visitas habituales, personas allegadas, su familia, custodia policial, profesionales de salud y abogados defensores. Gorini detalló que la visita "simultánea" de nueve economistas no estaba autorizada. Según explica el documento, cada uno de los profesionales estaba habilitado para dirigirse a San José 1111 de manera individual. Más allá del endurecimiento, también se advirtió que, en caso de que la expresidenta no cumpla con los nuevos requerimientos, podría modificarse o dejarse sin efecto el beneficio de las visitas domiciliarias.