Javier Milei firmó el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso

El mandatario le puso la firma a la iniciativa en Aeroparque, apenas aterrizó al país proveniente de su viaje a Oslo. El Gobierno quiere tener la reforma laboral aprobada antes de fin de año.

El presidente Javier Milei firmó este jueves el proyecto de reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso para tratar en sesiones extraordinarias. De este modo, la Casa Rosada avanza con su objetivo de aprobar una serie de reforma antes de fin de año, tal como anticipó Ámbito.

Recién llegado de Oslo, a donde viajó para presenciar la entrega del Premio Nobel de la Paz, el mandatario le puso la firma a la iniciativa en oficinas de Aeroparque. Lo esperaba con el texto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Firma reforma laboral Presidencia El Gobierno quiere tener la reforma laboral aprobada antes de fin de año El martes pasado ya definió la convocatoria a sesiones extraordinarias y uno de los puntos centrales del temario es la reforma laboral. El objetivo del oficialismo es que la senadora Patricia Bullrich presida la Comisión de Trabajo y Seguridad social de la Cámara Alta, sostienen en la Casa Rosada.

“Patricia encabezará los debates para la reforma laboral. Una vez aprobado y terminadas las extraordinarias, renunciará a esa comisión”, afirman. Durante las sesiones extraordinarias convocadas, en principio, entre el 10 y el 30 de diciembre, se intentará constituir las comisiones específicas para los temas que enviará el Ejecutivo.

En tanto, cuando empiece el período ordinario, se deberán elegir, entre el 26 y 28 de febrero, a las autoridades e integrantes de las comisiones permanentes del Senado.

Las sesiones extraordinarias comenzarán con los proyectos de Presupuesto y de Inocencia fiscal. “Si no se termina en diciembre, puede seguirse en enero 2026”. Confían que en esta oportunidad el Gobierno tiene más ordenado el diálogo ya que ahora están claros los interlocutores del Poder Ejecutivo. “Bullrich hablará con los senadores, Martín Menem con los diputados, Diego Santilli con los gobernadores. Y si hay pedidos, se derivarán al área que corresponda (Economía, Jefatura de Gabinete, etc.)”. Noticia en desarrollo.-