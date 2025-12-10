Detuvieron a un joven que amenazó de muerte al presidente Javier Milei: "Seré una leyenda" + Seguir en









El joven de 21 años había anunciado su intención de terminar con la vida del jefe de Estado. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, destacó el trabajo del Departamento Federal de Investigaciones.

El detenido está acusado de amenazar de muerte al jefe de Estado.

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo este miércoles a un joven de 21 años que amenazó de muerte al presidente Javier Milei. El arresto se llevó a cabo en La Matanza, provincia de Buenos Aires. "Seré una leyenda", había expresado el detenido en las redes sociales luego de anunciar su plan. Parafraseando a su antecesora, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó: "El que las hace las paga".

El arresto se llevó a cabo en el marco de un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional para prevenir hechos de índole terrorista y tuvo la intervención directa de personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la fuerza federal, quienes lograron dar con el individuo luego de una investigación que comenzó meses atrás.

El origen de la investigación por amenazas de muerte contra Javier Milei A comienzos de septiembre pasado, la División Seguridad Presidencial de la PFA remitió un correo electrónico a la División Delitos Constitucionales de la misma fuerza, alertando sobre un usuario de una reconocida red social, quien operaba bajo el pseudónimo “Martiancorp”.

Amenazó de muerte al Presidente en redes sociales. Con el @DFI_Arg lo rastreamos, identificamos y detuvimos.



En esta Argentina no hay lugar para la violencia. El que las hace, las paga. pic.twitter.com/J7VNAUHyCB — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) December 10, 2025 Mediante un perfil público, el joven había publicado: “El 8 de septiembre voy a matar al presidente de Argentina conocido como Javier Milei. Guarden este post, esto quedará para la historia de Twitter y de internet. Seré una leyenda”.

A partir de esta denuncia y con la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, a cargo de Julián Ercolini, Secretaría Nº 24 de María del Pilar Cavallero, se ordenó a la División Delitos Constitucionales identificar al responsable del violento mensaje.

La detención del acusado por amenazas contra Javier Milei De esta manera, los investigadores realizaron diversas tareas de campo y análisis de datos, estableciendo que un joven argentino de 21 años administraba la cuenta desde la cual se emitieron las amenazas. Además se determinó un domicilio ubicado en la calle Velazco, en González Catán, donde se registraron las señales de IP asociadas a los dispositivos utilizados. policia federal secuestro amenzas a milei Con los elementos recolectados, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Morón, a cargo del Dr. Martín Alejandro Ramos, Secretaría Nº 2 del Dr. Germán Andrés Cancela, ordenó el allanamiento del inmueble, donde los federales apresaron al sospechoso. En el procedimiento también se secuestró una CPU, un router, un teléfono celular y otros elementos de interés. La actual titular de la cartera de Seguridad se refirió a la detención del joven. "Amenazó de muerte al Presidente en redes sociales. Con el @DFI_Arg lo rastreamos, identificamos y detuvimos", señaló y, recurriendo a una frase de Patricia Bullrich, agregó: "En esta Argentina no hay lugar para la violencia. El que las hace, las paga".