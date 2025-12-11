Javier Milei realizará la primera visita de un presidente argentino a Londres en 27 años

El presidente viajará a Londres en 2026, donde intentará reunirse con Keir Starmer y discutir el levantamiento de restricciones militares británicas.

La prensa británica afirma que Milei viajará a Londres en 2026 y reactivará una agenda bilateral congelada desde 1998.

Javier Milei confirmó que realizará en 2026 la primera visita oficial de un presidente argentino al Reino Unido en 27 años y afirmó que su gobierno ya trabaja para que Londres flexibilice el embargo histórico a la venta de armamento impuesto tras la guerra de 1982, mientras consolidaba además contactos políticos con figuras como Nigel Farage.

El mandatario adelantó al diario The Telegraph que su visita tendrá lugar entre abril y mayo de 2026 y que buscará reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer, a quien invitó a realizar una visita oficial a Buenos Aires. También expresó su intención de encontrarse con dirigentes de la oposición, incluido Nigel Farage, a quien elogió por su “visión” sobre el Brexit. “Sería una visita de la que aprendería mucho” , sostuvo.

De concretarse, Milei se convertiría en el primer jefe de Estado argentino en viajar a Londres desde la visita de Carlos Menem en 1998. La gira aún no fue confirmada por la Casa Rosada, pero la prensa británica ya la da por hecha.

En la entrevista, Milei aseguró que Argentina mantiene conversaciones para que el Reino Unido reduzca las restricciones a la exportación de armamento. Consultado sobre si el diálogo para flexibilizar el veto ya había comenzado , respondió: “Absolutamente”.

Sin embargo, un vocero de Downing Street negó que existan negociaciones “específicas”. Desde 1982, el Reino Unido prohíbe la venta a Argentina de armas o equipos con componentes británicos que puedan “mejorar” la capacidad militar del país. El embargo afecta desde aviones hasta sistemas electrónicos.

Milei defendió la necesidad de actualizar la defensa nacional: “No hay potencias mundiales sin poder militar. No hay país que cuente en el contexto internacional si no puede defender sus fronteras”, afirmó. Según The Telegraph, el presidente delegó las tratativas en su ministro de Defensa, mientras fuentes argentinas citadas por el medio advierten que las Fuerzas Armadas están “en muy mal estado” y que “necesitamos todo, modernizar nuestro ejército en cada componente”.

El rol de Estados Unidos y la influencia de Donald Trump

Estados Unidos también participa en los diálogos de defensa entre Buenos Aires y Londres. La publicación británica señala que Donald Trump considera a Argentina un actor clave para contrarrestar la influencia de China y Rusia en el Atlántico Sur y la Antártida. El sábado pasado, llegaron al país aviones F-16 adquiridos a Dinamarca en una operación aprobada por el expresidente estadounidense.

Aun así, gran parte del equipamiento militar occidental sigue bloqueado debido a los componentes británicos.

Malvinas: diplomacia, comercio y una estrategia a largo plazo

Sobre las Islas Malvinas, Milei reiteró que la recuperación debe darse por vía pacífica y diplomática. “Dado que considero que la solución debe buscarse a través de soluciones pacíficas y diplomáticas, creo que la mejor manera de mostrar la voluntad de Argentina es demostrar que también tenemos una relación comercial adulta”, afirmó.

No descartó una alianza militar más estrecha con el Reino Unido “depende del enemigo”, dijo, y volvió a señalar que cualquier solución exige una negociación prolongada. En su visión, imponer un resultado por la fuerza es inviable y contraproducente.

En una entrevista previa, había planteado que el reclamo argentino es “genuino”, pero que la situación es “extremadamente compleja” y que el país no ha generado condiciones para que los isleños acepten un cambio de soberanía: “¿Qué les vas a proponer? ¿Arruinarles la vida?”, expresó entonces.

La entrevista con The Telegraph se conoció mientras Milei cumplía dos años de mandato. El aniversario lo encontró en Noruega, donde asistió parcialmente a la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Pese a reuniones previstas con el rey Harald V y el primer ministro Jonas Gahr Støre, el presidente suspendió su agenda y regresó de urgencia a Buenos Aires.