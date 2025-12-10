El Gobierno dilata la publicación de la reforma laboral y activó gestos hacia la CGT Por Cecilia Camarano + Seguir en









La Casa Rosada aún no difundió el proyecto final, pese a haberlo prometido. Adorni aclaró la ausencia de Gerardo Martínez en la última reunión del Consejo de Mayo, negó conflictos internos y aseguró que no habrá cambios en los aportes sindicales. El Ejecutivo espera el regreso de Milei y una inminente reunión de la CGT.

Manuel Adorni se refirió al vínculo con la CGT luego de dar a conocer detalles de la reforma laboral. Presidencia

El Gobierno continúa postergando la publicación de la reforma laboral que había prometido difundir a comienzos de la semana y mantuvo abiertas las especulaciones sobre el contenido final del proyecto. A pesar de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había asegurado el martes que el texto completo estaría disponible “a última hora”, el documento no apareció en los canales oficiales y la Casa Rosada se limitó a señalar que el material “ya está terminado”.

La postergación coincidió con la continuidad de diálogos informales con sectores de la Confederación Nacional del Trabajo (CGT), que siguen de cerca cada movimiento del Ejecutivo. En las últimas horas, Adorni buscó desactivar rumores sobre tensiones en el cierre del Consejo de Mayo y aclaró la ausencia del líder de la UOCRA, Gerardo Martínez, en la última reunión. “La vez que me reuní con él intercambiamos de manera amistosa y constructiva. La última vez no estuvo porque estaba regresando de Washington y el vuelo no llegó. No tuvo nada que ver con temas internos de la CGT ni con discusiones sobre la reforma laboral”, afirmó. No obstante, como consignó Ámbito, hay malestar en la entidad sindical, que no envió a otro representante.

La precisión del vocero buscó contener interpretaciones que circularon tanto en el sindicalismo como en sectores oficiales, en un contexto donde cada gesto o ausencia se lee como señal de posicionamiento. La mención explícita al vínculo “amistoso y constructivo” con Martínez fue recibida en la central obrera como una forma de mantener abierto un canal de negociación.

Consejo de Mayo En la última reunión del Consejo de Mayo de la que participó, Gerardo Martínez expresó su malestar por la reforma laboral. Reforma laboral: reunión de la CGT y el guiño a la central obrera En paralelo, Adorni dejó otra definición relevante para el mapa sindical. En un guiño directo a la CGT, confirmó que el Gobierno no impulsará cambios en los aportes obligatorios a las cajas sindicales, un punto que había generado resistencia desde el primer borrador del proyecto. “Los aportes obligatorios son obligatorios y, en principio, no va a haber modificaciones”, señaló.

De todos modos, sostuvo que el texto final no está blindado. “Ese proyecto va a discusión legislativa y puede tener modificaciones. Enviamos un proyecto que después sometemos a debate”, planteó, dejando abierta la posibilidad de ajustes durante el trámite parlamentario.

Según pudo reconstruir este medio, los contactos informales con la CGT provienen de la oficina del asesor presidencial, Santiago Caputo. Además del diálogo informal de este sector con los sindicatos, la demora en la publicación también responde a un último paso administrativo: la firma del presidente Javier Milei. El mandatario, que se encuentra de viaje, tendría el documento en sus manos para su validación final antes de enviarlo al Congreso en el marco de las sesiones extraordinarias. En el sindicalismo creen que el Gobierno busca evitar un desgaste prematuro antes del encuentro que la CGT mantendrá este jueves, donde la cúpula evaluará su estrategia de respuesta. No descartan una discusión más amplia si consideran que los puntos sensibles del proyecto se mantienen sin cambios. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo insiste en que la reforma laboral forma parte central del paquete de medidas para las sesiones extraordinarias, junto con el presupuesto 2026 y una actualización del Código Penal. Sin embargo, la falta de difusión pública del texto ralentiza la posibilidad de un debate real y alimenta la incertidumbre política. El hermetismo alrededor del contenido definitivo del proyecto ya encendió alarmas en distintos sectores. Algunos dirigentes gremiales interpretan que la demora forma parte de un replanteo interno, aunque desde la Casa Rosada lo niegan. Otros creen que el Gobierno simplemente busca maximizar control sobre los tiempos políticos. Con las conversaciones informales todavía en marcha, la CGT calibrando su respuesta y la firma presidencial en suspenso hasta el regreso de Milei, el futuro inmediato de la reforma laboral permanece en un limbo. La falta de un texto público convierte al proyecto en una pieza en constante movimiento y deja al Gobierno administrando su propia expectativa.