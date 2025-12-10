Jubilados se encadenaron frente al Congreso para reclamar contra el ajuste de Javier Milei + Seguir en









Un grupo de manifestantes de la tercera edad realiza una protesta para exigir un aumento jubilatorio. La protesta se lleva a cabo en la antesala de una nueva marcha de representantes de la tercera edad.

Una jubilada de 70 años encadenada en Plaza Congreso. Captura C5N

En la antesala de la marcha que se lleva a cabo frente al Congreso, un grupo de jubilados se encadenó a la plaza y realizó una vigilia desde el martes a la noche. "Digamos basta todos a la calle. Vienen por todo", expresaron en carteles y banderas.

Un grupo de siete jubilados se encadenó en la Plaza del Congreso en rechazo al ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Acompañados de reposeras, carteles y banderas, hombres y mujeres criticaron la motosierra a los haberes.

El periodista Bernardo Magnago informó para C5N sobre la situación. "Nos prohibieron traer baños químicos, no podemos cocinar, estamos encadenados desde las 20 de ayer", expresó una mujer de 70 años, sentada en una reposera bajo el sol.

"Acá soy una jubilada más que lucha por los derechos adquiridos. Cobro la jubilación mínima", añadió y denunció que el aumento fue solamente de $6.000. Otro jubilado contó que se encadenaron "por prevención, la primera vez nos reprimió la policía".

Embed - JUBILADOS se ENCADENARON frente al CONGRESO "Me sacaron los medicamentos. Algunos remedios no los tomo. Tengo una orden médica para que me vea un cirujano, después de un año me vieron. No había turno, ni médicos", contó uno de ellos en diálogo con el sitio El Destape, en los últimos meses PAMI redujo sus prestaciones y la cobertura sin cargo de varios medicamentos.

La vigilia se lleva a cabo en la previa de la movilización que cada miércoles realizan los jubilados para reclamar por el aumento de las jubilaciones, pensiones y el bono, congelado desde 2024. "Vienen las fiestas y no son para los jubilados y los pobres. No podemos poner lo que corresponde en la mesa. La estamos pasando mal", expresó uno de los manifestantes. En esa línea, remarcó que "no puedo estar viviendo con este sueldo, no me alcanza. Decí que tengo la casa que la hice cuando era más joven, si no estaría bajo un puente".