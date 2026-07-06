El Gobierno pone en marcha una semana clave para ordenar la agenda política camino a las elecciones 2027 Por Cecilia Camarano + Agregar ámbito en









La primera mesa política con la nueva conducción y el viaje de Javier Milei a Tucumán marcarán la hoja de ruta de Casa Rosada.

Karina Milei estivo este fn de semana en Misiones. LLA

El Gobierno afronta una semana corta, pero cargada de definiciones políticas. Con la reorganización del Gabinete ya en marcha tras la llegada de Diego Santilli como jefe de ministros, el oficialismo buscará mostrar una nueva dinámica de gestión, ordenar la agenda legislativa y avanzar en el diseño político de cara a la segunda mitad del año. El calendario, además, estará condicionado por la participación de la Selección argentina en la Copa del Mundo y por el viaje del presidente Javier Milei a Tucumán para la vigilia del 9 de Julio.

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La principal novedad será la reunión de la mesa política convocada por Karina Milei. En un principio, el encuentro había sido programado para el martes a las 13 y sería el primero con Santilli como jefe de Gabinete. Sin embargo, la clasificación de la Selección a octavos obligó a modificar los planes y el Gobierno resolvió que la convocatoria sea por la tarde, en horario a definir. La decisión terminó de sellarse durante el fin de semana para evitar la superposición con el partido.

Será el primer encuentro del núcleo de decisión libertario después de la salida de Manuel Adorni y marcará el inicio de una nueva etapa en la coordinación política del Gobierno. Karina Milei -quien el fin de semana estuvo en Misiones- volverá a encabezar la reunión junto a Santilli, con la participación de los principales funcionarios del Ejecutivo.

Diego Santilli, nuevo jefe de Gabinete. Con Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete, el Gobierno reordena su agenda para una semana de definiciones El objetivo del encuentro será ordenar las prioridades legislativas y consolidar el cambio de estrategia que impulsa Casa Rosada. En Balcarce 50 entienden que la nueva conducción política deberá combinar la búsqueda de acuerdos parlamentarios con un vínculo más fluido con los gobernadores, una tarea que quedó bajo la órbita del nuevo jefe de Gabinete.

Dentro de esa hoja de ruta aparece un tema que comienza a ganar lugar en la discusión interna. El oficialismo quiere avanzar este año con una reforma electoral que siente las bases para el escenario político de 2027. En el Gobierno sostienen que todavía existe margen para debatir la iniciativa y consideran que el proyecto debería quedar aprobado antes de fin de año, como parte de la estrategia electoral para un eventual intento reeleccionista de Milei.

Karina Milei encabezó un encuentro con diputados y senadores. Casa Rosada La actividad oficial del martes también tendrá modificaciones por el calendario deportivo. La conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier fue adelantada para las 10.30. La decisión se tomó en línea con el resto de los cambios introducidos en la agenda oficial. La agenda económica también tendrá un lugar central. El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará este lunes una conferencia de prensa junto al viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, en la que presentará el programa financiero para el período 2026-2027. La exposición, prevista para las 10.30 en el Microcine del Palacio de Hacienda, buscará detallar la estrategia oficial en materia de financiamiento para los próximos dos años y marcará el inicio de una semana con fuerte actividad política y económica para el Gobierno. Mientras tanto, el Presidente concentrará buena parte de su actividad en los preparativos para el viaje a Tucumán. Milei tiene previsto trasladarse el miércoles para participar de la tradicional vigilia por el Día de la Independencia, frente a la Casa Histórica, en una ceremonia que volverá a reunir a las principales autoridades nacionales y provinciales. Al día siguiente, la totalidad del Gabinete participará del tradicional Tedeum por el 9 de Julio, en una ceremonia que volverá a reunir a las principales autoridades nacionales. En Balcarce 50 aseguran que la prioridad inmediata pasa por recuperar iniciativa política después de semanas atravesadas por cambios y reorganizaciones internas. La llegada de Santilli busca precisamente fortalecer la coordinación entre ministerios, recomponer el vínculo con sectores aliados y devolverle previsibilidad a la gestión. Con una agenda ajustada por el calendario deportivo y una semana institucionalmente más corta por el feriado del 9 de Julio, el Gobierno intentará aprovechar cada movimiento para mostrar una nueva etapa.