Javier Milei inicia una nueva gira internacional con escalas en España, Paraguay y Estados Unidos + Agregar ámbito en









El Presidente partirá este miércoles rumbo a Madrid, donde mantendrá reuniones con empresarios y brindará una conferencia. Luego participará de la cumbre del Mercosur en Asunción y viajará a Estados Unidos para los festejos por el Día de la Independencia.

Javier Milei inicia esta semana una nueva gira internacional.

Javier Milei comenzará este miércoles una nueva gira internacional que incluirá actividades en España, Paraguay y Estados Unidos. Se trata de la primera de tres salidas al exterior previstas para las próximas semanas y que combinarán encuentros con empresarios, participación en foros económicos y compromisos diplomáticos.

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La primera escala será Madrid, donde el mandatario permanecerá hasta el 27 de junio. Durante su estadía tiene previsto participar de una actividad académica en la Universidad CEU San Pablo y mantener una serie de reuniones con empresarios e inversores con el objetivo de promover oportunidades de negocios y atraer capitales hacia la Argentina. También recibirá una distinción por parte de esa institución educativa.

El viaje marcará la sexta visita de Milei a España desde su llegada a la Casa Rosada. A diferencia de otras giras presidenciales, la agenda no contempla reuniones oficiales con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI.

Milei Viajando Avión Viaje.jpg El Presidente viaja a España para reunirse con empresarios antes de la cumbre del Mercosur. Jujuy Dice

Mientras busca recuperar la iniciativa, Javier Milei emprende una nueva gira internacional Tras su paso por Madrid, el jefe de Estado viajará a Paraguay para asistir a la cumbre de presidentes del Mercosur, que se realizará en Asunción el 30 de junio. El encuentro regional tendrá lugar en un contexto de impulso a la agenda de apertura comercial del bloque y de expectativa por los avances en las negociaciones con la Unión Europea.

La última parada será Estados Unidos. Milei tiene previsto arribar a Nueva York el 4 de julio para participar de actividades vinculadas a la celebración del Día de la Independencia estadounidense, en una visita que se extenderá durante varios días y que volverá a poner el foco en la relación política que mantiene con la administración de Donald Trump. La gira se desarrollará además en un momento de fuerte actividad política doméstica. Mientras el Presidente despliegue su agenda internacional, el Gobierno continuará enfrentando en el Congreso las repercusiones derivadas de la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.