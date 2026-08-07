Empresarios textiles cruzaron a Luis Caputo: aseguran que la industria solo cayó durante el gobierno de Mauricio Macri

El titular del Palacio de Hacienda había dicho que entre 2011 y 2023 la actividad industrial había bajado. Pero esa serie incluye al período en el que él fue ministro durante la administración macrista. En este marco, la UIA prevé una reunión con Caputo para septiembre.

Los empresarios del sector textil , uno de los más afectados por la apertura importadora , rechazaron las expresiones del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto de que son "tarados" quienes se preocupan por la situación de la industria nacional .

"Desde Fundación Pro Tejer rechazamos las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo. Calificar de tarados a quienes expresan preocupación por la industria nacional es un exabrupto que degrada el debate y revela un prejuicio que debe discutirse con datos, no con descalificaciones hacia un sector que emplea a millones de argentinos ", afirmó la entidad.

En un comunicado, Pro Tejer procuró relativizar los datos que mostró Caputo , según los cuales en los años en los que hubo una política más favorable para el sector, la actividad manufacturera igualmente se contrajo .

"Es fundamental aclarar el contexto histórico omitido. En el desempeño industrial (2011-2023), gran parte del período incluye gestiones de las que el propio declarante fue parte ", sostuvo la entidad.

Pro Tejer señaló que "entre 2016 y 2019 la industria cayó 13% y perdió 4.849 empresas" , mientras que "entre 2020 y 2023 creció 19% y sumó 1.465 empresas" . Por otro lado, indicó que "entre 2023 y 2025 se contrajo 10% y perdió 3.759 unidades productivas" .

"La historia desmiente que la industria obstaculice la estabilidad. Países como Alemania o Corea del Sur construyeron su solidez sobre una industria fuerte. Y Argentina ya demostró que es posible combinar reactivación industrial con superávit fiscal y comercial", indicó la fundación.

La nota agrega que "ni el agro, ni la minería, ni los hidrocarburos, ni el sector financiero por sí solos pueden reemplazar el trabajo formal y el nivel de desarrollo que aporta la industria". Además, recuerda que "la industria sostiene más de 1.100.000 puestos registrados" a nivel federal, frente a 330.000 del agro y 85.000 de la minería e hidrocarburos.

En otro aspecto, sostuvo que "es contradictorio exigir competitividad con una carga tributaria del 52%, una de las más altas del mundo", lo que condiciona la inversión y la exportación.

La UIA tiene pendiente un nuevo encuentro con Caputo

La Unión Industrial Argentina (UIA) salió a defenderse y respondió a las críticas de Caputo sobre el sector manufacturero. "No voy a entrar en polémicas, pero no son declaraciones felices que ayudan al diálogo que tanto se necesita para sacar a este país adelante", sostuvo el presidente de la UIA, Martín Rappallini.

La máxima autoridad de la entidad indicó que defender la industria "no es incompatible con defender la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la normalización de la economía".

Rappallini ya mantuvo este año dos encuentros con Caputo en el Palacio de Hacienda. En septiembre tiene prevista una nueva reunión, en la que los industriales insistirán en reclamar mejores condiciones para competir. La última reunión fue el 19 de mayo. Allí, el titular del Palacio de Hacienda consideró que la caída de la demanda que enfrentaba el sector se iba a revertir para esta altura del año. En ese momento hablaba de "los mejores 18 meses" de la historia argentina. Los industriales salieron de ese encuentro con desconfianza respecto de los pronósticos del funcionario.

Industriales pymes en quiebra

Por su parte, el titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, también rechazó las declaraciones de Caputo y, al mismo tiempo, lamentó la "falta de diálogo" del Gobierno nacional con el sector.

Rosato advirtió, en declaraciones radiales, que las industrias pymes enfrentan una ola de embargos y concursos preventivos. “Tenemos más de 150% de incremento en los concursos preventivos, empresas que están a punto de la quiebra con respecto a 2023”, aseguró.