Javier Milei hablará en Fundación Faro junto a Adrián Ravier, su nuevo vocero presidencial + Agregar ámbito en









El Presidente participará de un acto del think tank libertario antes de iniciar una nueva gira internacional. La actividad marcará la primera aparición pública del economista tras su desembarco en la vocería.

Javier Milei compartirá escenario con Adrián Ravier en un acto de la Fundación Faro. X

El presidente Javier Milei participará este martes de un acto organizado por la Fundación Faro, donde compartirá escenario con Adrián Ravier, el economista elegido para encabezar la nueva etapa de la vocería presidencial tras la salida de Manuel Adorni de esa función.

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La actividad está prevista desde las 19.30 y será seguida de cerca dentro del oficialismo como la presentación política de Ravier, quien hasta ahora se desempeñaba como director académico de la Fundación Faro. El flamante vocero llega al cargo en medio de una reorganización más amplia del área de comunicación de la Casa Rosada.

El recambio se produjo después de que Adorni confirmara que dejará de estar al frente de las conferencias de prensa y de la comunicación oficial del Gobierno para concentrarse en sus tareas como jefe de Gabinete. La decisión se dio en medio de la controversia por la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y de la presión opositora para que brinde explicaciones en el Congreso.

Aunque dejó la vocería, Adorni seguirá como jefe de Gabinete y conserva el respaldo público del Presidente. En la Casa Rosada buscan mostrar que el cambio de rol no implica una ruptura interna, sino una reorganización del esquema de poder y de la comunicación oficial en una etapa de mayor tensión política.

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