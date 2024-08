Javier Milei insistió con las SAD y no descartó intervenir la AFA

El presidente Javier Milei habló este sábado en una extensa entrevista en la que volvió a dejar un mensaje para Claudio Tapia , el presidente de la AFA . El Jefe de Estado no solamente insistió con la defensa de las SAD sino que también no descartó avanzar en la intervención de la entidad madre del fútbol argentino.

Sturze AFA.jpg Federico Sturzenegger, el ideólogo de la desregulación del Estado.

"¿Me puede explicar por qué hay gente que cree que la libertad es mala? ¿Cuál es el problema de ampliar el menú de opciones? Es como, no es como que usted, digamos, va al avión y le dicen ´pasta o pollo´ y en otro avión tiene pasta, pollo, carne, lácteos, verduras, y usted dice: 'No, no, no, yo solo quiero pasta o pollo'. Bueno, elija pasta, pollo, ponga lo que quiera, pero deje que los otros, si quieren carne, lácteos, lo que quieran, ¿cuál es el problema? ¿Se puede ser tan obtuso en la vida?", ejemplificó el mandatario sobre el decreto.