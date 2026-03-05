ANSES confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar en marzo: de cuánto es el extra para la AUH

Conocé todos los detalles para recibir el cobro de este refuerzo económico por parte del organismo.

Mantener actualizada la información personal y del grupo familiar es fundamental para asegurar el cobro normal de las asignaciones y los refuerzos alimentarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) informó cómo quedarán los valores de la Tarjeta Alimentar durante marzo de 2026 , un refuerzo económico destinado a hogares que ya reciben asignaciones sociales. El refuerzo se deposita automáticamente en la misma cuenta y en la misma fecha en que se cobra la prestación principal, por lo que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) lo reciben sin necesidad de realizar una inscripción adicional. Durante este mes la AUH tendrá una actualización del 2,9% .

En marzo, muchas familias verán reflejado el impacto de la actualización de las asignaciones en sus ingresos mensuales. Aunque la Tarjeta Alimentar no cambia su valor , el incremento de la AUH modifica el ingreso total que perciben los hogares beneficiarios, ya que ambos programas se liquidan en conjunto dentro del calendario mensual de ANSES.

Este programa alcanza a titulares de asignaciones con menores de edad en contextos de vulnerabilidad laboral o social. El objetivo del refuerzo es garantizar el acceso a alimentos esenciales dentro de la economía familiar, por lo que el dinero depositado se destina exclusivamente a la compra de productos alimenticios.

Los valores del programa no registran modificaciones para marzo de 2026 -siguen los mismos valores desde 2024- por lo que continúan vigentes los montos establecidos anteriormente:

Además de las asignaciones por hijo el programa también alcanza a otros grupos beneficiarios:

Personas gestantes que cobran Asignación por Embarazo desde el tercer mes .

. Titulares de AUH con hijos con discapacidad , sin límite de edad.

, sin límite de edad. Madres de siete hijos o más que perciben una pensión no contributiva.

La acreditación del beneficio se realiza sin inscripción previa siempre que el titular tenga actualizados sus datos personales y familiares en el sistema de ANSES.

Monto de la AUH

La Asignación Universal por Hijo recibe en marzo una actualización vinculada al índice de inflación. El incremento del 2,9% eleva el valor bruto de la prestación y modifica el ingreso mensual que perciben millones de familias en todo el país.

Como ocurre cada mes, ANSES deposita el 80% del monto total, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, donde se certifican los controles de salud y escolaridad de los menores.

Ingresos sumando AUH y Tarjeta Alimentar:

Un hijo: $158.522.

$158.522. Dos hijos: $294.480.

$294.480. Tres hijos: $426.878.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en marzo 2026

El calendario de pagos de ANSES se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular. Las acreditaciones se realizan de manera escalonada durante el mes para ordenar el cobro y comienzan el lunes 9 de marzo y se organizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

AUH, Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo mantienen el mismo esquema que las jubilaciones mínimas, del 9 al 20 de marzo según terminación de DNI.

Para la Asignación por Embarazo (AUE), las fechas son:

0: 10 de marzo

1: 11 de marzo

2: 12 de marzo

3: 13 de marzo

4: 16 de marzo

5: 17 de marzo

6: 18 de marzo

7: 19 de marzo

8: 20 de marzo

9: 25 de marzo

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI 0 y 1: 9 de marzo

2 y 3: 10 de marzo

4 y 5: 11 de marzo

6 y 7: 12 de marzo

8 y 9: 13 de marzo

Las Asignaciones Familiares de PNC se abonan para todas las terminaciones entre el 9 de marzo y el 10 de abril.