Un informe secreto del Congreso de EEUU advierte que si Argentina incumple el pago de la deuda, sería "incierto" el apoyo de la Casa Blanca o el FMI

Persisten las dudas sobre la estabilidad de las políticas cambiarias del Gobierno y su capacidad para cumplir con los inminentes aumentos en los pagos programados de la deuda.

El 30 de diciembre de 2025, la unidad Congressional Research Service de EEUU , que funciona dentro del Congreso de ese país, realizó un informe reservado cuyo título es “U.S. Financial Support to Argentina”. En ese documento al que accedió en exclusiva Ámbito , los analistas Joshua Klein y Rebecca M. Nelson plantaron una dura advertencia sobre el devenir financiero del gobierno de Javier Milei y la posición que tomarían tanto la administración de Donald Trump como el Fondo Monetario Internacional (FMI) .

Según el mencionado reporte, “si el gobierno de Milei se encuentra sin las divisas necesarias para pagar la deuda y mantener sus objetivos de política cambiaria, probablemente se enfrentará a decisiones políticas difíciles, como la de incumplir su deuda o permitir una mayor flexibilidad en el valor del peso".

A esto, los autores añaden que, en el caso de que así ocurriera, el gobierno argentino “podría buscar apoyo financiero adicional de Estados Unidos, el FMI u otros prestamistas oficiales”. “Las perspectivas de obtener dicho apoyo son inciertas. La disposición del FMI a brindar apoyo adicional a Argentina es cuestionable dado el nivel de exposición que enfrenta el país en relación con otros gobiernos de su región", agrega.

Asimismo, subrayan que las políticas implementadas por el gobierno de Milei han tenido resultados dispares. “La economía está creciendo, la inflación ha disminuido y el gobierno mantiene un superávit presupuestario. Sin embargo, el desempleo ha fluctuado y se han producido numerosas protestas contra los recortes de gastos del gobierno. De cara al futuro, persisten las dudas sobre la estabilidad de las políticas cambiarias del gobierno de Milei y la capacidad de Argentina para cumplir con los inminentes aumentos en los pagos programados de la deuda ".

El informe desarrollado por el Servicio de Investigaciones del Congreso sostiene que el tipo de apoyo brindado por Estados Unidos a Argentina “es inusual, pero no inédito”. “Que el secretario del Tesoro utilice recursos del FSE para apoyar a gobiernos extranjeros. Antes de Argentina, el ejemplo más reciente es un acuerdo crediticio de u$s1.500 millones con Uruguay en 2002”, señala.

Luis Caputo Scott Bessent

Joshua y Nelson no olvidan que internamente Trump está siendo objeto de numerosas críticas por el apoyo al gobierno de Milei, lo que se vio traducido en varios proyectos de ley y resoluciones que lo rechazan.

Por caso, el 11 de julio de 2025, el congresista Haley Stevens presentó una declaración cuya cláusula Nº2 dice: “El Secretario, de conformidad con la instrucción del Presidente, no proporcionará apoyo financiero directo o indirecto al país de Argentina bajo fondos designados para tal propósito bajo la sección 5302 del título 31 del Código de los Estados Unidos”. El objetivo del proyecto es que ese apoyo económico sea destinado a pequeños y medianos empresarios estadounidenses.

En esa línea, como parte de una sucesión de proyectos, también se presentó otro con la finalidad de crear una "Ley de Supervisión del Rescate Financiero de Argentina”. En este caso, la congresista Nydia Velázquez propuso, en el texto presentado el 18 de diciembre de 2025, que “el Contralor General de los Estados Unidos realizará un estudio de la crisis financiera de 2025 en Argentina".

Es por eso que el informe reservado de la mencionada oficina del Congreso estadounidense, indica que “algunos miembros del Congreso han expresado su preocupación por el apoyo financiero de Estados Unidos a Argentina”. Luego, pasan a enumerar los motivos sobre los que se apoyan esas dudas: “Las políticas ponen en desventaja a los exportadores estadounidenses que compiten con Argentina en los mercados mundiales (en particular para la soja y otros productos agrícolas)”; “el apoyo estadounidense pone en riesgo el dinero de los contribuyentes, dados los antiguos desafíos económicos de Argentina y sus patrones de incumplimiento”; “condicionar la asistencia financiera de Estados Unidos a ciertos resultados electorales equivale a ejercer una influencia indebida sobre una elección democrática extranjera”; “El apoyo beneficia indebidamente a inversores privados con intereses en activos argentinos”, y “la Administración no ha revelado públicamente los detalles y términos de la línea de swap de divisas”.

¿Qué hará el Congreso de EEUU?

Uno de los apartados del reporte analiza qué opciones a la hora de actuar tiene el Congreso estadounidense.

Los autores ponen énfasis en la discrecionalidad con la que se viene manejando la administración Trump: “El Congreso ha delegado amplia discreción sobre el uso de los recursos del FSE al Secretario del Tesoro. Mientras el Congreso evalúa la respuesta política del Gobierno a Argentina, podría concluir que el estado actual de las operaciones del FSE es la política adecuada y respaldar el statu quo. Alternativamente, el Congreso podría concluir que la política actual no es óptima para los intereses de Estados Unidos. En ese escenario, el Congreso cuenta con diversas opciones políticas para moldear el apoyo financiero estadounidense. Argentina y otros gobiernos extranjeros a través del FSE, dependiendo de sus objetivos de política”.

El informe da tres caminos a seguir:

“Si el Congreso respalda el apoyo financiero estadounidense a Argentina, podría instar al Secretario del Tesoro a aumentar el monto o la duración de la línea swap, así como a coordinarse con otras agencias del gobierno estadounidense para identificar otras posibles fuentes de apoyo. En términos más generales, si el Congreso considera el ESF una herramienta útil de política exterior, también podría considerar aumentar su tamaño”. “Si el Congreso se opone al apoyo financiero a Argentina, el Congreso podría prohibir el uso de los recursos del FSE para cualquier gobierno extranjero en general o Argentina en particular. También podría prohibir el uso del FSE para categorías específicas de gobiernos (por ejemplo, gobiernos de países que son grandes competidores en sus exportaciones o gobiernos que no se adhieren a los programas del FMI)”. “Si el Congreso desea preservar la discreción del Secretario del Tesoro para usar el FSE durante las crisis, a la vez que ejerce un mayor control y supervisión del fondo, podría considerar revisar las normas actuales sobre el uso de los recursos del FSE”.

Informe del Congreso de EEUU sobre la deuda argentina

Finalmente, los autores cierran con una advertencia concreta que anticipa cómo puede llegar a reordenarse el tablero de la política interna estadounidense durante el próximo año: “Queda por ver hasta qué punto el Congreso apoyará o se opondrá a las medidas del gobierno de Trump para brindar apoyo económico a Argentina”.