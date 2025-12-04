Regresaron a Mendoza los argentinos detenidos en EEUU por un robo en un shopping de Miami

Habían sido detenidos luego de que cámaras de seguridad los registraran en varios locales del centro comercial.

Los acusados regresaron al país después de que la Justicia de Florida les otorgara la libertad bajo fianza.

Los cinco ciudadanos argentinos que habían sido detenidos en Miami , investigados por presuntos robos en varios locales del Dolphin Mall, volvieron este jueves al país y ya se encuentran en la provincia de Mendoza , donde fueron recibidos por sus familias.

De acuerdo con la defensa, los acusados recuperaron la libertad tras el pago de una fianza fijada por la Justicia de Florida. Luego tomaron un vuelo con destino a Chile y completaron el regreso por vía terrestre hasta la Argentina.

El episodio que motivó la causa ocurrió el domingo pasado por la tarde. Medios de Miami reportaron que agentes de la Sweetwater Police , que realizaban tareas de vigilancia fuera de servicio, recibieron múltiples avisos por supuestos hurtos en distintos comercios del centro comercial.

A partir de las cámaras de seguridad, los investigadores identificaron a los sospechosos actuando en grupo. Primero habrían ingresado a la tienda Burlington , de donde se retiraron con valijas de gran tamaño sin abonarlas. Más tarde, según las mismas imágenes, se los observó en locales de Columbia y The North Face , donde llenaron ese equipaje con prendas tomadas de las estanterías.

Las grabaciones también muestran maniobras para evitar ser detectados: integrantes que distraían al personal, otros que escondían la mercadería y desplazamientos separados para no despertar sospechas. En otras secuencias se ve cómo salían rápidamente sin pasar por la línea de cajas.

Dos de ellos fueron detectados poco después en Tommy Hilfiger, y el grupo terminó detenido en dos momentos distintos: tres dentro del centro comercial, y los otros dos en una parada de ómnibus cercana. En total, la policía secuestró artículos valuados en alrededor de u$s2.000.

Tras su arresto, la jueza Mindy Glazer, del Tribunal de Circuito 11 de Florida, les informó los cargos preliminares: crimen organizado para defraudar, múltiples robos en un lapso inferior a 30 días y hurto al por menor. También definió las fianzas, que oscilaron entre 4.000 y 4.500 dólares.

El abogado de uno de los argentinos detenidos en Miami culpó a los amigos de su defendido

El abogado de uno de los argentinos que fueron detenidos en Miami aseguró que su defendido no robó y responsabilizó a los amigos. A su vez, negó que se tratara de una organización criminal. Los acusados deberán comparecer nuevamente en enero.

“Para mí es una exageración hablar de una organización criminal. Hay personas que no tienen nada que ver, como es el caso de Juan Pablo Rúa”, aseguró el letrado Roberto Castillo en diálogo con radio La Red.

Además, prosiguió: “Juan no interactuó con ninguno. Él estaba en el patio de comidas esperando a sus amigos. Llegó uno de ellos con esta valija, la abrió, guardó mercadería y vino la Policía”.

“Juan, que en Mendoza tiene la franquicia de una reconocida marca de ropa infantil, presentó el resumen de su compra: tenía el ticket y el registro de la tarjeta de crédito. A esa persona la tenés que dejar a un costado y enfocarte en quienes no pueden dar explicaciones o en los que venías siguiendo en las cámaras”, cuestionó el letrado respecto del accionar de la Policía de Sweetwater.

El abogado afirmó que el grupo había viajado a Estados Unidos por la despedida de soltero de uno de ellos y que habían acordado reencontrarse en el patio de comidas del Dolphin Mall para recorrer el centro comercial por separado. “No tiene nada que ver con una organización criminal”, insistió.

“Por supuesto que quien delinque debe responder por su acto, pero al hablar de una organización criminal involucrás a todos cuando fueron simplemente a un shopping a comprar. Imaginate una organización criminal que gasta u$s10.000 en tarjeta y hurta u$s300 en mercadería con descuento. No tiene sentido. Es lo que llamamos asociación ilícita", explicó.

Y planteó: "¿Está bien incluso que les den de baja la visa o el pasaporte?”, además de denunciar un “escarnio público” contra los cinco. Castillo detalló que, luego de la audiencia de fianza ante la jueza de Miami-Dade Mindy Glazer, en los próximos días tendrá lugar la lectura formal de cargos, que será en manos de la fiscalía.

Los acusados deberán comparecer nuevamente ante la Justicia estadounidense el próximo 29 de enero. El abogado agregó que la magistrada “no impuso por ahora ninguna condición migratoria, ni para retenerlos en el país ni para impedirles el regreso a EEUU”. Afirmó además que los cinco aún deben presentar pruebas de descargo, “como los tickets de Juan”.