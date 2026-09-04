Javier Milei planteó ante The Economist seguir el modelo de Hong Kong para recuperar las islas Malvinas

El Presidente ratificó que buscará negociar con el Reino Unido y descartó una salida militar. Londres volvió a defender la autodeterminación de los isleños.

Milei descartó una salida militar y sostuvo que la soberanía debe recuperarse mediante una negociación con el Reino Unido.

Javier Milei volvió a proponer el acuerdo que permitió el traspaso de Hong Kong a China como una posible hoja de ruta para recuperar la soberanía sobre las islas Malvinas . En una entrevista publicada este viernes por The Economist, el mandatario sostuvo que el archipiélago es “inequívocamente” argentino y se mostró dispuesto a iniciar una negociación de largo plazo con el Reino Unido.

“ El Reino Unido hizo esto con Hong Kong , entonces ¿por qué no encontrar el acuerdo para que más tarde o más temprano las islas vuelvan a la Argentina? Son nuestras”, planteó Milei ante la revista británica.

Las declaraciones se conocieron después de la cadena nacional en la que el Presidente anticipó que los “vientos de cambio” podrían favorecer el reclamo argentino. En paralelo, el Gobierno anunció sanciones contra empresas petroleras que participen en actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el archipiélago.

Milei diferenció su estrategia del camino adoptado por la última dictadura militar en 1982 y negó que contemple una confrontación armada. “No decidimos empezar a gritar como salvajes”, sostuvo, y agregó: “No creemos en la guerra” .

El modelo mencionado por el mandatario se remonta al acuerdo firmado en 1984 por la entonces primera ministra británica Margaret Thatcher y su par chino Zhao Ziyang . Ese entendimiento estableció la devolución de Hong Kong a China bajo la fórmula de “un país, dos sistemas”.

El traspaso se concretó el 1° de julio de 1997, luego de 156 años de dominio británico. A partir de ese momento, el territorio debía conservar durante medio siglo buena parte de su autonomía jurídica, económica y política.

Milei diferenció su estrategia del camino adoptado por la última dictadura militar en 1982 y negó que contemple una confrontación armada.

De acuerdo con The Economist, Milei busca abrir conversaciones con Londres sobre el futuro de las islas, aunque reconoce que un endurecimiento del reclamo podría tener consecuencias en otras áreas de la relación bilateral.

Consultado por eventuales obstáculos británicos a la compra de armamento o a un acuerdo comercial, el Presidente admitió que existen “efectos secundarios” que deberán ser considerados. El Reino Unido también posee capacidad de influencia en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras empresas de ese origen participan en sectores estratégicos de la economía argentina.

La respuesta británica al reclamo argentino

El canciller británico, Ed Miliband, reiteró que el respaldo de Londres al derecho de los habitantes de las islas a decidir su futuro es “inquebrantable”. También recordó el referéndum realizado en 2013, cuando 1.513 de los 1.517 votantes eligieron mantener el estatus de Territorio Británico de Ultramar.

La Argentina desconoce la legitimidad de esa consulta y sostiene que la disputa debe resolverse mediante negociaciones bilaterales, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen la existencia de una controversia de soberanía.

La discusión volvió a cobrar fuerza después del mensaje presidencial y del anuncio de medidas contra compañías involucradas en la exploración y explotación petrolera en la zona de las Malvinas.

La lectura política de The Economist

La revista británica vinculó el renovado énfasis de Milei sobre la causa Malvinas con el escenario político interno y la carrera electoral de 2027. El mandatario confirmó durante la entrevista que buscará la reelección y defendió como principales activos de su gestión la baja de la inflación, la reducción del Estado, el recorte de subsidios y la apertura comercial.

Sin embargo, la publicación señaló que el Gobierno enfrenta reclamos por el costo de vida, la falta de empleo formal, el bajo crecimiento y las denuncias de corrupción. Según el análisis del medio, Milei estaría intentando reforzar un perfil nacionalista mientras atraviesa una caída en sus niveles de aprobación.

En materia internacional, el Presidente volvió a elogiar a Donald Trump, cuya visión sobre el equilibrio geopolítico calificó de “brillante”. También respaldó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por su papel en lo que definió como una “lucha por Occidente”, y reclamó que Europa mantenga una posición “más respetuosa” hacia ambos dirigentes.