Pablo Quirno, sobre sanciones para petróleras en Malvinas: "Con Vaca Muerta, las petroleras tendrán que elegir dónde invertir"

El Canciller destacó en la Convención del IAEF que el potencial de Vaca Muerta permite presionar a las petroleras para que elijan entre invertir legalmente en Neuquén u operar de manera irregular en Malvinas.

Enviada especial a Misiones.- El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno , participó este mediodía de un almuerzo de trabajo en Iguazú, en el marco de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) , donde se refirió a los anuncios realizados el día anterior por el presidente Javier Milei referidos a Malvinas. El Canciller aseguró que la diferencia fundamental que tiene hoy la Argentina es la presencia de Vaca Muerta , que permite presionar a las compañías para que deban elegir entre operar de manera irregular en las Islas o invertir en Neuquén dentro del marco legal argentino.

Según explicó durante su discurso, la ley 26.659 , hasta ahora, sancionaba a las empresas petroleras que operaban en Malvinas a través de la prohibición de operar en la Argentina. Pero hoy hay un cambio fundamental, según mencionó: cuando se dictó la ley, entre 2011 y 2013, no existía Vaca Muerta. Entonces, remarcó Quirno, no tenían ningún incentivo para decidir.

“Hoy, lo que estamos haciendo es justamente generar ese desincentivo” , explicó. “Van a tener que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o venir a la Argentina, con seguridad jurídica y mayor potencialidad de negocios” , detalló.

Quirno recordó que el Milei anunció tres modificaciones muy importantes en relación con la explotación petrolífera en Malvinas permitida por parte del Reino Unido, dos de las cuales ya están en funcionamiento. La primera de ellas es un decreto reglamentario para dar celeridad a las sanciones a las compañías que operen en Malvinas. Se trata de empresas que incluyen los sectores de servicios petroleros, servicios financieros y seguros. Es un universo de 180 compañías que ya fueron anoticiadas la semana pasada, confirmó Quirno.

“Esas empresas van a tener que elegir si siguen o van a ser sancionadas acá y van a tener que atravesar un proceso bastante complicado” , detalló. El segundo punto, que definió como muy importante para nuestra defensa del Atlántico Sur, consiste en asignarle presupuesto a la Base Naval Integrada. “Hemos hablado durante meses sobre el desarrollo de esa base con el Ministerio de Defensa y con el Ministerio de Economía, y esto es otro corolario de tener los números macroeconómicos ordenados y no violar la regla principal, que es la del equilibrio fiscal”, expresó.

Al respecto, el canciller explicó que el proyecto de Ushuaia está hace años, pero hoy se puede concretar, y que “va a significar también un hito en lo que es nuestra presencia en el Atlántico Sur, nuestra presencia logística para la Antártida y la provisión de servicios en esa región tan importante. Es poder custodiar nuestro territorio argentino de mejor manera”.

Y, por último, como dijo el Presidente, “vamos también a presentar rápidamente un proyecto de ley mediante el cual vamos a modificar la 26.659 para darnos mayor amplitud sancionatoria y también para generar los incentivos necesarios para que las empresas puedan elegir”. Sobre este punto, la normativa actual impide que, cuando una empresa es sancionada, pueda volver al sistema de explotación regular. La idea con esta medida es presionar a las empresas para que se vuelquen a invertir en el continente.

“Por eso hemos incluido en el decreto reglamentario que salió hoy una declaración jurada para que los aspirantes a los beneficios del RIGI declaren que no están en violación de la ley 26.659 y de la que prontamente la modificará en el Congreso”, anticipó. Según su opinión, se trató de un llamado del Presidente a la unidad de toda la sociedad y de todo el espectro político. “Estamos en conversaciones con el sector privado para que se entienda hacia dónde vamos y por qué estamos haciendo eso. Contamos ya con el respaldo de varias cámaras empresariales al respecto”, adelantó.

“Se trata de una estrategia absolutamente integrada y coordinada para que tenga el mayor impacto posible, y ya empezamos a ver el impacto que ha tenido y lo podemos observar en la valorización de las acciones de estas compañías”, expresó Quirno y cerró: “Se trata del ejercicio de una diplomacia ejecutiva y una diplomacia económica, donde, además de ejercer nuestros derechos diplomáticos, legales, económicos y financieros, desarrollamos esta estrategia total que lleva a tener un impacto en el valor de las acciones de las compañías que quieren operar ilegítimamente en Malvinas”.