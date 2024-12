Javier Milei profundiza la interna con Victoria Villarruel: "Cada vez que me voy, siempre alguno me hace alguna"

El mandatario nacional se refirió a la sesión de la pasada semana que terminó con la destitución del senador aliado Edgardo Kueider, mientras él se encontraba de viaje en Italia: "No se entusiasmen con que viaje mucho porque cada vez que me voy siempre alguno me hace alguna... sin comentarios". Luego calificó de "imbéciles" a los que señalan que "me gusta irme de viaje a pasear": "Del último viaje me traje casi 3 mil palos verdes de inversiones, que es la inversiones de Río Tinto y Stellantis".