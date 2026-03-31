José Antonio Kast justificó el polémico despido de una funcionaria con tratamiento oncológico: "La confianza no se dio" + Seguir en









Si bien el presidente chileno lamentó el diagnóstico, oficialistas y opositores lo acusan de falta de humanidad y empatía.

El alejamiento de Priscilla Carrasco, funcionaria de Alta Dirección Pública, generó un rechazo transversal debido a que enfrenta un agresivo cáncer de mama diagnosticado en 2025.

El mandatario chileno, José Antonio Kast, respaldó la decisión de su administración de solicitar el despido de Priscilla Carrasco, directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg): "La confianza no se dio porque tenemos miradas distintas de cómo gestionar", aseguró al respecto. La medida generó controversia debido a que la funcionaria atraviesa un complejo tratamiento por cáncer de mama.

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El alejamiento de Priscilla Carrasco, funcionaria de Alta Dirección Pública, generó un rechazo transversal debido a que enfrenta un agresivo cáncer de mama diagnosticado en 2025.

El presidente chileno calificó la situación como "un hecho lamentable", ofreciendo apoyo en "todo lo que sea humano, tratamiento médico", pero justificó la salida enfocándose en "la gestión de un gobierno que vela por el bien de todos los chilenos".

A esto, Kast confirmó: "Tenemos un deber de que la gestión esté bien hecha, que las confianzas estén asentadas. Y en este caso la confianza no se dio porque tenemos miradas distintas de cómo gestionar una repartición tan importante como Sernameg".

Las declaraciones de las funcionarias chilenas Para la directora del Sernameg, la solicitud de renuncia representa "una pésima señal para el ejercicio de los derechos de las mujeres de todo Chile". Carrasco subrayó, además, que mantuvo su labor activa y no hizo uso de licencias médicas durante el desarrollo de su tratamiento oncológico.

Desde el propio oficialismo cuestionaron la medida. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, del centroderechista partido Renovación Nacional, pidió "más empatía, más compasión" y ratificó que "hay límites en política y, en la vida se debe revertir la decisión y no profundizar el dolor". En este escenario, la funcionaria dispone de 48 horas para formalizar su salida, periodo en el cual sus labores serán tomadas por el sociólogo Felipe Díaz, una designación masculina que también ha sido fuertemente cuestionada en las redes sociales.