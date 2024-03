Javier Milei redobló la apuesta y desafió a Cristina Kirchner: "¿Qué le parece si le anulo los $14.000.000 que cobra de jubilación?"

Desde la red social X (ex Twitter), Milei redobló la apuesta contra Cristina y sumó un nuevo capítulo a la polémica por los aumentos de sueldos y las jubilaciones de funcionarios y exfuncionarios del Gobierno.

Hola @cfkargentina . Acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el gabinete nacional. Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones ¿qué le parece si le anulo los $ 14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima? Estimo no va a…

Javier Milei desafió a Cristina Kirchner por las jubilaciones de privilegio de exfuncionarios

Curiosamente, la firma del propio Milei está en el nuevo decreto que estableció el último aumento que generó la polémica en las redes. Se trata del Decreto 206/2024 del 28 de febrero, firmado por el Presidente, su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello.

Tras el cruce con Cristina Kirchner, a la que responsabilizó por un decreto firmado en 2010, el Presidente decidió dar marcha atrás con la medida de suba de salarios en el Gobierno. No obstante, redobló la apuesta en otro mensaje desde la red social X.

"Hola @cfkargentina. Acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el gabinete nacional", escribió Milei en un mensaje publicado a las 0.30 de este domingo.

Luego, la desafió por las jubilaciones a exfuncionarios del Estado: "Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones ¿qué le parece si le anulo los $14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima? Estimo no va a quejarse. Saludos", cerró el mensaje de Milei a Cristina desde las redes.

Javier Milei Cristina Fernandez de Kirchner Alberto Milei le repsondió a Cristina tras la polémica por el aumento de sueldos de funcionarios. Mariano Fuchila

El Gobierno concretó un incremento salarial del 48% en los sueldos de presidente, vicepresidente, ministros, secretarios y subsecretarios del Estado. Esa disposición llevó el salario presidencial a más de $6 millones de bruto, y además está casi en línea con la inflación desde el inicio de la gestión liberal, una recomposición que no se dio para la mayoría de los trabajadores privados y públicos.

El Presidente anunció que no se aplicará el aumento y argumentó que no fue responsable de la decisión y culpó a la gestión de Cristina Kirchner, pese a que su propia firma está en el actual decreto.

La expresidenta le había respondido desde las redes: "Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue", publicó Cristina Kirchner.