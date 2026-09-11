Javier Milei refuerza el reclamo por Malvinas y crea un área clave en Cancillería

La medida fue establecida mediante el Decreto 983/2026 y estará bajo la órbita de la Cancillería. El nuevo esquema deberá intervenir en las acciones estatales que puedan incidir en la política exterior y en las gestiones para recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las islas.

El Gobierno creó una nueva área en Cancillería para coordinar y fortalecer la estrategia diplomática en el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

El gobierno de Javier Milei busca ordenar y reforzar el reclamo argentino por Malvinas: creó un nuevo sistema en Cancillería para centralizar la estrategia y evitar acciones que puedan afectar la posición de soberanía. A través del Sistema de Articulación de la Política Exterior , que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto , se enfocará en centralizar la información, coordinación y asesoramiento sobre las gestiones internacionales .

La medida fue dispuesta mediante el Decreto 983/2026 , publicado en el Boletín Oficial, y establece que la Cancillería coordinará las actividades estatales que puedan incidir en la política exterior, las negociaciones diplomáticas o los intereses internacionales de la Argentina.

El sistema también abarcará las acciones destinadas a recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes .

Además, tendrá a su cargo la representación nacional ante gobiernos extranjeros, la Santa Sede y entidades internacionales. Los organismos alcanzados deberán designar un enlace institucional con la Cancillería para canalizar información sobre las gestiones internacionales y coordinar, cuando corresponda, la participación del Ministerio.

El decreto establece que la Cancillería podrá formular advertencias, recomendaciones u orientaciones fundadas cuando considere que una actividad puede poner en riesgo los lineamientos definidos por el Poder Ejecutivo, las relaciones internacionales o negociaciones diplomáticas en curso.

Milei avanza con el reclamo por Malvinas: qué función tendrá la nueva área de Cancillería.

También deberán ser informadas las tratativas relacionadas con acuerdos, convenios, memorandos de entendimiento, declaraciones conjuntas, cartas de intención y otros instrumentos similares.

Qué función tendrá el Sistema de Articulación de la Política Exterior de Cancillería

El nuevo Sistema de Articulación de la Política Exterior tendrá como principal función centralizar en la Cancillería la información, coordinación y asesoramiento sobre las gestiones del Estado que puedan tener impacto internacional. En el caso de Malvinas, buscará garantizar una estrategia unificada en todas las acciones vinculadas con el reclamo para recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las islas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Además, los organismos del Estado deberán informar y coordinar con Cancillería aquellas iniciativas que puedan influir en negociaciones diplomáticas o expresar posiciones oficiales de la Argentina. El sistema también podrá formular advertencias y recomendaciones cuando considere que una acción puede afectar los lineamientos de política exterior, mientras que cada organismo deberá designar un enlace institucional para canalizar las gestiones internacionales y reforzar la coordinación diplomática.

Según el decreto, el sistema busca asegurar la coherencia, compatibilidad y uniformidad con los lineamientos generales de la política exterior de toda actividad vinculada con las relaciones exteriores de la República Argentina.

La norma aclara que la creación del área no modifica la jerarquía vigente en la Cancillería ni sustituye las competencias de las autoridades y funcionarios existentes. Asimismo, precisa que el sistema no tendrá injerencia sobre las gestiones vinculadas con organismos financieros internacionales, bancos multilaterales de desarrollo y otras entidades financieras, crediticias, presupuestarias, técnicas o de ejecución de programas propios.

En paralelo, el canciller Pablo Quirno había señalado que la estrategia oficial para reforzar el reclamo de soberanía sobre las Malvinas combinará sanciones, diplomacia y el fortalecimiento de la capacidad logística.

Quirno también confirmó que la Cancillería iniciará los expedientes sancionatorios previstos en el decreto reglamentario de la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.